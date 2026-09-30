Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Văn Giang và lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Giang trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Nguyễn Oanh

* Chiều 30/9, Đảng ủy xã Bình Giang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 67 đảng viên; sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và công bố các quyết định về tổ chức đảng, công tác cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Oanh

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ xã Bình Giang có 67 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp xây dựng Đảng và quê hương.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Oanh

Phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Trần Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng mà còn là niềm vui của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong toàn xã.

Đồng chí mong muốn các đảng viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; vận động con cháu và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần gìn giữ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Bình Giang phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Lãnh đạo xã Bình Giang trao các quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ các phòng, ban chuyên môn và tương đương trực thuộc Đảng ủy xã. Ảnh: Nguyễn Oanh

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Bình Giang cũng đã công bố và trao quyết định thành lập 8 chi bộ các phòng, ban chuyên môn và tương đương trực thuộc Đảng ủy xã; quyết định chỉ định chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ các phòng, ban chuyên môn và tương đương trực thuộc Đảng ủy xã; trao các quyết định chỉ định Bí thư Chi bộ các phòng, ban chuyên môn và tương đương trực thuộc Đảng ủy xã.

Tiếp đó, hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã Bình Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các thôn và cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sau sắp xếp, xã còn 15 thôn và 3 trường học, gồm: Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trường THCS.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai theo chương trình, kế hoạch. Trong 9 tháng, xã hoàn thiện thủ tục kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 19 đảng viên dự bị và trao Huy hiệu Đảng cho 146 đảng viên.

Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm với trên 3.000 người được khám sàng lọc định kỳ.

Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng, không bao gồm tiền sử dụng đất, đạt 54,6% dự toán tỉnh giao. Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 99,8%.

3 tháng cuối năm 2026, xã Bình Giang tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số. Địa phương tiếp tục tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đẩy nhanh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tiến độ và giải ngân các dự án; tăng thu ngân sách, quản lý chi hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2027.

* Ngày 30/9, Đảng ủy phường Tam Điệp tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và 2/9 cho các đảng viên; đồng thời tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Tam Điệp đã trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 163 đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên; đồng thời thể hiện sự trân trọng những đóng góp của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Đặng Đức Tân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tam Điệp trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường đã chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào sự phát triển của phường.

Dịp này, Đảng uỷ phường đã công bố các quyết định về tổ chức đảng, Quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đặng Đức Tân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tam Điệp trao Quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Ảnh: Anh Tuấn

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 tại hội nghị đã nêu rõ: Trong 9 tháng qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường quan tâm; việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và phát triển đảng viên được chú trọng. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Trong phát triển kinh tế-xã hội, phường tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. 9 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 232,6 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp/ha đất canh tác bình quân đạt 200 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phường cũng thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong quý IV, Đảng uỷ phường Tam Điệp xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế. Tập trung chỉ đạo công tác GPMB các dự án trọng điểm; kế hoạch đầu tư công năm 2026; tổ chức đấu giá giá trị quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm, chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

* Chiều 30/9, Đảng ủy phường Tây Hoa Lư tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026; quán triệt một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Đảng ủy và công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Minh Đường

Dự hội nghị có đồng chí Cao Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND phường…

Hội nghị đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về công tác tổ chức, cán bộ; trao quyết định thành lập 12 Chi bộ mới; chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Trường Sơn quán triệt các nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Minh Đường

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026. Theo đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tây Hoa Lư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Phường đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời triển khai hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố trên địa bàn.

Về phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 270 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa khoảng 6.000 tỷ đồng. Du lịch đón khoảng 2,9 triệu lượt khách, doanh thu ước trên 1.700 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ lập hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 96,5%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được chú trọng.

Phát huy kết quả đã đạt được, 3 tháng cuối năm, phường Tây Hoa Lư tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; đẩy nhanh đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn di sản; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Cao Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao Quyết định thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường. Ảnh: Minh Đường

Cùng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Trường Sơn đã quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; đồng thời triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhằm cụ thể hóa, đưa các Nghị quyết vào thực tiễn.

Tiếp đó, hội nghị cũng quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW…

* Sáng 30/9, Đảng ủy xã Ninh Cường tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồng Ngọc

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ninh Cường; đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; bí thư chi bộ thôn và các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Lãnh đạo xã Ninh Cường trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Hồng Ngọc

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 81 đảng viên; trong đó có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 69 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng và địa phương.

Lãnh đạo xã Ninh Cường trao Quyết định thành lập cho các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Ảnh: Hồng Ngọc

Sau Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Đảng uỷ xã đã tổ chức công bố quyết định kết thúc hoạt động của Chi bộ các cơ quan Đảng và Chi bộ UBND xã; Quyết định thành lập các Chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng bộ xã; Quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030 và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; sắp xếp tổ chức thôn, các cơ sở giáo dục công lập; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Trong 9 tháng, Đảng bộ đã kết nạp 22 quần chúng ưu tú, đạt 78% chỉ tiêu năm. Việc ứng dụng công nghệ số trong công tác Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, với 853 đảng viên được cài đặt, phê duyệt tài khoản Sổ tay đảng viên điện tử.

Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến. Xã đã hoàn thành sắp xếp còn 10 thôn; kết quả chấm điểm cải cách hành chính đạt 85,43/100 điểm, xếp thứ 17/129 xã, phường. “Tháng nghe dân nói” được tổ chức tại 10/10 thôn, tiếp nhận 48 ý kiến thuộc 5 lĩnh vực. Dịp Tết, địa phương phối hợp trao 681 suất quà trị giá 561,5 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 8 nhà, sửa chữa 2 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 540 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chuyển đổi số tiếp tục đạt kết quả tích cực. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có 308/345 học sinh trúng tuyển, đạt 89%; 25/31 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh đạt giải. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,2%. Trong 9 tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã tiếp nhận 4.301 hồ sơ, 100% hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ quá hạn chỉ còn 0,1%.

Trong quý IV, Đảng ủy xã xác định tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể. Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng Dự án cầu Ninh Cường, mở đợt cao điểm thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch, bảo hiểm y tế và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đảng ủy xã yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2027.

* Sáng 30/9, Đảng ủy xã Minh Tân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và trao tặng Huy hiệu Đảng bổ sung đợt 19/5 cho các đồng chí đảng viên của Đảng bộ xã; sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo xã Minh Tân trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Lam Hồng

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo xã, Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Trong 2 đợt 19/5 và 2/9, Đảng bộ xã Minh Tân vinh có 135 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, đợt 19/5 có 86 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đợt 2/9, Đảng bộ xã Minh Tân có 47 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng; 2 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 35 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Việc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng được Đảng ủy xã thực hiện trang trọng, thể hiện sự ghi nhận quá trình phấn đấu, tri ân đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên, đồng thời góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ xã.

Lãnh đạo xã Minh Tân trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Lam Hồng

Sau Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Tân đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; từng bước ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung thực hiện, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong 9 tháng, Đảng bộ xã đã cử 44 quần chúng ưu tú tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 30 quần chúng ưu tú vào Đảng và xét duyệt chuyển Đảng chính thức cho 15 đảng viên dự bị.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Xã phân công các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ phụ trách địa bàn tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên thông qua việc theo dõi, nắm bắt cơ sở, nghe tổ chức đảng trực thuộc báo cáo, tổng hợp tình hình và báo cáo về Đảng ủy để thống nhất chỉ đạo, giải quyết; qua đó đã kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

3 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy xã Minh Tân tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng các kế hoạch, giải pháp cụ thể, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2026.

* Chiều 30/9, Đảng uỷ xã Quang Thiện tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9, công bố các quyết định về công tác cán bộ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Linh

Dịp 2/9, Đảng bộ xã Quang Thiện có 72 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 42 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Quang Thiện trao tặng Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Ngọc Linh

Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên. Mỗi tấm Huy hiệu là một chặng đường gắn bó với Đảng, với quê hương, là dấu ấn của nhiều thế hệ đảng viên trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Đảng ủy xã công bố Quyết định kết thúc hoạt động của chi bộ các cơ quan Đảng, chi bộ UBND xã; công bố quyết định thành lập 9 chi bộ mới và chỉ định bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Lãnh đạo xã Quang Thiện trao quyết định thành lập các chi bộ cơ quan của xã. Ảnh: Ngọc Linh

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang Thiện tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026. 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Quang Thiện triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng được thực hiện đồng thời. Trọng tâm là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời sắp xếp, tổ chức lại các xóm và cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, tổ chức bộ máy từng bước ổn định, hoạt động ngày càng nền nếp. Công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận và quản lý đảng viên được triển khai đồng bộ.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội duy trì ổn định; sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và đầu tư xây dựng được chú trọng. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống chính trị từng bước có chuyển biến tích cực.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận, phát triển đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, xã tập trung đẩy mạnh sản xuất, tăng thu ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và đầu tư xây dựng; chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đồng thời giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương.