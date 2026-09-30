Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng chúc mừng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh)

Cùng đi có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã báo cáo về tình hình, kết quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cơ bản được kiểm soát; toàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Công tác CNCH được triển khai kịp thời, hiệu quả. Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tham gia giải quyết 17 vụ việc, cứu sống 16 người. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 08/4/2026 thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH được quan tâm triển khai với nhiều hình thức, mô hình thiết thực. Tiêu biểu như: tổ chức Hội thi “Tổ liên gia an toàn PCCC”; ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng tại phường Hoa Lư và triển khai mô hình "Màn hình số"…

Đối với công tác bảo đảm an toàn PCCC, lực lượng đã hướng dẫn 4.600 cơ sở trang bị thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng 7.886 phương án và tổ chức 615 cuộc diễn tập.

Những kết quả trên góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cơ sở và người dân trong công tác PCCC và CNCH.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư; chủ động rà soát, nhận diện và khắc phục các nguy cơ mất an toàn PCCC, nhất là tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH; phát huy vai trò của lực lượng dân phòng, các tổ liên gia an toàn PCCC và người dân trong công tác phòng ngừa, xử lý ban đầu các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, cảnh báo và xử lý các tình huống. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, trọng tâm là tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Quan tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC và CNCH trong tình hình mới; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong mọi tình huống, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.