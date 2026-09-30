Triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại và chiến lược công tác tư tưởng ở phường Long Thành
Ngày 30-9, Đảng ủy phường Long Thành đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền những nội dung cốt lõi theo tinh thần Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 24-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo, quản lý của phường Long Thành.
Theo đó, các đại biểu dự hội nghị đã nghe Tiến sĩ Lê Quang Cần, Phó Trưởng phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai những nội dung nêu trên.
Qua hội nghị, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị của phường Long Thành nắm bắt đầy đủ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW đối với một số định hướng, chủ trương lớn, đó là phát huy vai trò tiên phong, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong việc tạo lập, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả để nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố Đồng Nai trên trường quốc tế trong giai đoạn mới.
Đồng thời, chủ động quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết số 25-NQ/TW trong bối cảnh mới với phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”, trong đó luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Lấy việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh làm nội dung cốt lõi, xuyên suốt của công tác tư tưởng. Xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ.
Thường trực Đảng ủy phường Long Thành đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên của phường sau học tập nghị quyết, tiếp tục phát huy vai trò của công tác đối ngoại và công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202609/trien-khai-nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-ve-duong-loi-doi-ngoai-va-chien-luoc-cong-tac-tu-tuong-o-phuong-long-thanh-a231a40/