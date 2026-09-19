Hành trình ngọn lửa ASIAD 20 trước giờ khai mạc

Cựu tay vợt cầu lông số 1 thế giới Kento Momota tham gia hành trình rước đuốc ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya. Ảnh: AINAGOC

Từ Tokyo, Hiroshima đến Nagoya, hành trình ấy không chỉ kết nối ba kỳ Đại hội được tổ chức trên đất Nhật Bản mà còn mang theo thông điệp về hòa bình, sự kết nối và tương lai của thể thao châu Á.

Hành trình của ngọn lửa Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 bắt đầu từ Tokyo ngày 18.8. Tại đây, ngọn lửa được thắp phía trước đài lửa từng sử dụng tại Asian Games Tokyo 1958 – kỳ Đại hội đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản.

Hai ngày sau, ngày 20.8, nghi thức lấy lửa tiếp tục được tổ chức tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. Đây là nơi từng đăng cai Asian Games năm 1994 và là thành phố thứ hai của Nhật Bản tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất châu Á.

Hai ngọn lửa từ Tokyo và Hiroshima sau đó được đưa về Nagoya. Ngày 22.8, tại Lâu đài Nagoya, chúng hội tụ cùng ngọn lửa của Nagoya để tạo thành ngọn lửa chính thức của ASIAD 20.

Từ đây, hành trình rước đuốc mang thông điệp “A Uniting Flame for All” – “Ngọn lửa kết nối tất cả” chính thức bắt đầu. Người đầu tiên nhận đuốc là Saori Yoshida, huyền thoại vật Nhật Bản từng ba lần giành HCV Olympic, 13 lần vô địch thế giới và bốn lần vô địch Asian Games.

Từ Lâu đài Nagoya, ngọn lửa bắt đầu một hành trình dài gần một tháng qua Aichi-Nagoya. Khoảng 1.000 người tham gia tiếp sức, đưa ngọn đuốc đi qua toàn bộ 40 địa phương của tỉnh Aichi và 16 quận của thành phố Nagoya.

Không chỉ đi qua những tuyến đường và địa danh tiêu biểu, hành trình còn được đưa vào trường học. Từ ngày 7-15.9, chương trình rước đuốc học đường được tổ chức tại 14 trường, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia và cảm nhận không khí của ASIAD ngay trước ngày Đại hội khai mạc.

Bản thân ngọn đuốc cũng mang dấu ấn của vùng đất chủ nhà. Theo Ban Tổ chức, thiết kế ngọn đuốc lấy cảm hứng từ lịch sử và công nghệ “monozukuri” – tinh thần chế tạo vốn là một trong những đặc trưng của Aichi-Nagoya, trung tâm công nghiệp hàng đầu Nhật Bản.

Phần tay cầm mang hình trụ bát giác, gợi hình chữ “八” trong tiếng Nhật, biểu trưng cho những khả năng được mở rộng cùng khát vọng phát triển và thịnh vượng trong tương lai.

Sau hành trình qua nhiều địa phương, ngọn lửa trở lại trung tâm Nagoya trong hai ngày 17 và 18.9 cho những chặng cuối mang tên Climax Relay tại Hisaya-odori Park.

Tối 18.9, cũng tại công viên này, Grand Goal được tổ chức để đánh dấu điểm kết thúc của hành trình rước đuốc trước Lễ khai mạc. Người đảm nhiệm chặng cuối là Hakuho Sho, Yokozuna thứ 69 của sumo Nhật Bản. Chương trình diễn ra từ 18h30 đến 19h, với nghi thức thắp lửa, trao hoa cùng màn trình diễn đặc biệt của nhóm nobodyknows+.

Theo Ban Tổ chức Aichi-Nagoya 2026, Grand Goal là dịp để chào mừng hành trình ngọn lửa đã được khoảng 1.000 người trao truyền, đồng thời đưa ngọn lửa hướng tới Lễ khai mạc.

Tối nay 19.9, tại Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium, ngọn lửa ASIAD sẽ tiếp tục xuất hiện trong một trong những nghi thức được chờ đợi nhất của Lễ khai mạc. Khoảnh khắc đài lửa được thắp sáng cũng sẽ chính thức mở ra Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20.

Từ Tokyo 1958, Hiroshima 1994 đến Aichi-Nagoya 2026, ba dấu mốc của Asian Games trên đất Nhật Bản được nối lại bằng một ngọn lửa. Sau gần một tháng đi qua các thành phố, trường học và cộng đồng địa phương, hành trình rước đuốc khép lại để mở ra một hành trình mới – hành trình tranh tài của các vận động viên châu Á, nơi ngọn lửa thể thao tiếp tục mang theo thông điệp về hòa bình, tình hữu nghị và sự kết nối.