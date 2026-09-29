Thể thao Việt Nam giành Huy chương Vàng thứ 2 tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 29/9 với áp lực không nhỏ về thành tích. Sau tấm Huy chương Vàng mở hàng ở nội dung kata đồng đội nữ, các vận động viên Việt Nam vẫn chưa thể có thêm một lần đứng trên bục cao nhất. Sự kỳ vọng lớn được đặt vào đội tuyển cầu mây nữ trong trận chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Nagoya sáng nay.

Trong trận chung kết, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly được HLV Trần Thị Vui lựa chọn thi đấu, còn Lê Thị Hồng Liên là người dự bị.

Đội cầu mây nữ đem về tấm Huy chương Vàng thứ 2 tại ASIAD 20 cho Thể thao Việt Nam. Ảnh: Tam Ninh

Trong trận chung kết, hai vận động viên Việt Nam thi đấu xuất sắc. Nguyễn Thị Thu Trang liên tục có những cú phát cầu khó chịu khiến đối thủ Philippines đỡ bước một hỏng. Trong khi đó, Nguyễn Thị Khánh Ly phối hợp tốt với đồng đội và có pha móc cầu đẹp, giúp đội Việt Nam giành chiến thắng trong set 1 với tỷ số 15-8.

Sang set 2, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly tiếp tục phối hợp ăn ý, liên tục vượt lên dẫn trước đội Philippines. Đội bạn phải xin thay người nhưng vẫn không thể thay đổi tình thế. Cuối set, Nguyễn Thị Khánh Ly móc cầu đem về điểm số thứ 14, sau đó Nguyễn Thị Thu Trang phát cầu ghi điểm trực tiếp, đem về gold-point và ấn định chiến thắng 15-4.

Một pha móc cầu đẹp mắt của Khánh Ly.

Đội trưởng Thu Trang trong một pha đỡ cầu.

Ảnh: Tam Ninh.

Thắng liền hai set trong trận chung kết, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly đem về tấm Huy chương Vàng thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của cầu mây Việt Nam tại kỳ Á vận hội này.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 thưởng nóng cho các vận động viên cầu mây vừa giành Huy chương Vàng.

Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng các vận động viên vừa giành Huy chương Vàng - Ảnh: Tam Ninh

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước thành tích xuất sắc của các vận động viên cầu mây nữ, đồng thời hy vọng các đội tuyển còn chưa thi đấu tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.