Chaipol Athon tự tin trước đại chiến Việt Nam, Thái Lan quyết tâm phục thù

Ngày 28/9, Chaipol Athon, cầu thủ đa năng thuộc biên chế Port FC, đã có những chia sẻ trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra vào ngày 29/9.

Chaipol là một trong những thành viên của đội tuyển Thái Lan giành ngôi á quân ASEAN Cup 2026.

Ở trận chung kết, Thái Lan để thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận, trong đó thua 0-2 trên sân nhà và hòa 2-2 khi làm khách.

Tiền vệ Chaipol Athon. Ảnh: FAT

Vì vậy, cuộc tái ngộ Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 được xem là cơ hội để "Voi chiến" hướng tới một màn đáp trả. Chaiyapol cho rằng Thái Lan có hai yếu tố quan trọng để hướng tới chiến thắng trước Việt Nam lần này.

Đầu tiên là sức mạnh đội hình. Theo Chaiyapol, Thái Lan hiện sở hữu lực lượng đầy đủ hơn với sự góp mặt của nhiều cầu thủ chủ chốt như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson, Teerasak Pueypimai và Supachai Jaided.

Thứ hai là quyết tâm của toàn đội. Sau thất bại ở chung kết ASEAN Cup 2026, các cầu thủ Thái Lan đều muốn giành chiến thắng trong lần tái đấu với Việt Nam.

"Cuộc gặp lần này chắc chắn sẽ khác, bởi lần trước chúng ta gặp nhau, đội hình không mạnh như lần này. Đây là đội hình đầy đủ, vì vậy chúng ta sẽ có thể thi đấu tốt hơn trước", Chaipol chia sẻ.

Cầu thủ của Port FC cũng nhấn mạnh tinh thần quyết tâm của các đồng đội trước trận đấu.

"Mọi người, kể cả tôi, đều rất quyết tâm. Tôi tin tưởng vào các đồng đội của mình rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng ngày mai. Mục tiêu của tôi là nỗ lực hết mình và tiếp tục tiến bộ", Chaipol nói.

Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam tại lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 29/9, hứa hẹn sẽ cực kỳ gay cấn khi hai đội vừa trải qua màn đối đầu đáng chú ý ở trận chung kết ASEAN Cup 2026.