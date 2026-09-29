Cầu mây mở màn ngày tranh huy chương của Việt Nam tại ASIAD 20

Đôi nữ cầu mây Việt Nam gặp Philippines trong trận chung kết, mở màn ngày tranh huy chương của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20.

Tâm điểm sớm nhất thuộc về cầu mây. Lúc 7h theo giờ Việt Nam, đội tuyển đôi nữ Việt Nam gặp Philippines trong trận chung kết tại Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Đây cũng là nội dung tranh huy chương đầu tiên của đoàn trong ngày.

Theo kết quả được Tri Thức - Znews cập nhật lúc 8h08, đội Việt Nam giành chiến thắng, theo đó mang về tấm HCV thứ hai tại ASIAD năm nay cho đoàn thể thể thao nước nhà.

Ngay sau đó, bắn súng bước vào vòng loại 25 m súng ngắn bắn nhanh nam lúc 7h40. Việt Nam có ba xạ thủ Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành tham dự.

Bắn cung cũng có bốn VĐV Việt Nam thi đấu loại trực tiếp. Nguyễn Minh Đức gặp đối thủ Tajikistan ở vòng 1/24 cung một dây nam, trong khi Nguyễn Duy chạm trán VĐV Malaysia tại vòng 1/16. Ở nội dung nữ, Hoàng Phương Thảo gặp Ấn Độ và Lộc Thị Đào đối đầu Qatar.

Kurash là môn khác có khả năng đi sâu trong ngày. Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh dự vòng loại hạng trên 87 kg nữ từ 7h30. Nếu vượt qua vòng đầu, hai VĐV Việt Nam sẽ tiếp tục thi bán kết và chung kết từ 12h.

Buổi tối, sự chú ý chuyển sang điền kinh. Dương Thị Thảo tranh chung kết nhảy cao nữ lúc 17h05. Sau đó, tuyển Việt Nam góp mặt ở hai nội dung tiếp sức 4 x 400 m.

Đội nữ gồm Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan và Lê Thị Tuyết Mai thi chung kết lúc 19h05. Chỉ 12 phút sau, đội nam với Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn bước vào phần thi quyết định.

Ở các môn đồng đội, bóng chuyền nam Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) tại vòng bảng. Bóng chuyền bãi biển nam có hai trận trong ngày, lần lượt gặp Qatar và Nhật Bản ở vòng 1/16.

Esports cũng có mật độ thi đấu cao. Đội PUBG Mobile bắt đầu tranh điểm từ 7h, Identity V gặp Malaysia lúc 11h30. Tuyển Liên Minh Huyền Thoại lần lượt đối đầu Saudi Arabia, Malaysia và UAE trong ba trận vòng bảng.