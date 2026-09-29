Hà Nội tiếp tục góp công vào tấm HCV thứ hai của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã thi đấu thuyết phục, thắng áp đảo trước đội tuyển Philippines

Trong trận chung kết, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly được Ban huấn luyện lựa chọn thi đấu chính thức, Lê Thị Hồng Liên dự bị. Hai tuyển thủ Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục, đánh bại bộ đôi Philippines 2-0 với các tỉ số 15-8, 15-4, qua đó mang về tấm HCV thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Đáng chú ý, cả Thu Trang và Khánh Ly đều là những VĐV của Thể thao Hà Nội, nhiều năm được đào tạo, thi đấu và đóng góp thành tích cho Thủ đô trước khi trở thành những gương mặt quan trọng của đội tuyển cầu mây nữ quốc gia. Trước ASIAD 20, Thu Trang và Khánh Ly cùng Hồng Liên cũng chính là bộ ba đã giành chức vô địch thế giới nội dung đôi nữ tại Thái Lan vào tháng 8.2026.

Thành công của cầu mây nữ một lần nữa cho thấy dấu ấn của Thể thao Hà Nội trong thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Trước đó, ở tấm HCV đầu tiên của Đoàn do đội tuyển kata đồng đội nữ karate giành được, hai trong ba võ sĩ cũng thuộc Thể thao Hà Nội.

Các bác sĩ hoà chung niềm vui của đội tuyển cầu mây Việt Nam

Dấu ấn Hà Nội ở cầu mây không chỉ nằm ở các VĐV trực tiếp thi đấu. Đồng hành cùng HLV trưởng Trần Thị Vui trong Ban huấn luyện đội tuyển nữ nhiều năm qua là HLV Hoàng Thị Thái Xuân - một gương mặt trưởng thành từ chính hệ thống đào tạo thể thao thành tích cao của Thủ đô.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Hoàng Thị Thái Xuân được tuyển chọn vào đội tuyển Hà Nội từ năm 1996, sau đó trở thành một trong những VĐV nổi bật của thế hệ đầu tiên đưa cầu mây Việt Nam vươn lên trên đấu trường quốc tế.

HLV Trần Thị Vui và Hoàng Thị Thái Xuân từng cùng khoác áo đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành HCB ASIAD 1998 tại Bangkok (Thái Lan). Hai năm sau, thế hệ VĐV này tiếp tục tạo dấu mốc với chức vô địch thế giới đầu tiên của cầu mây Việt Nam.

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, cả hai tiếp tục gắn bó với cầu mây trên cương vị huấn luyện viên. Nếu Trần Thị Vui hiện đảm nhiệm vai trò HLV trưởng thì Hoàng Thị Thái Xuân là một trong những cộng sự giàu kinh nghiệm của Ban huấn luyện. Bộ đôi HLV này đã cùng nhiều thế hệ học trò đưa cầu mây nữ Việt Nam trở lại nhóm dẫn đầu châu lục và thế giới.

2 VĐV của Hà Nội đã thi đấu xuất sắc mang về chiếc HCV quý giá cho Thể thao Việt Nam

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất là HCV nội dung 4 nữ tại ASIAD 19 năm 2023, chấm dứt 17 năm chờ đợi HCV ASIAD của cầu mây Việt Nam. Tiếp đó, đội tuyển nữ tiếp tục giành những thành tích quan trọng tại các giải thế giới, trong đó có chức vô địch World Cup 2025 nội dung 4 nữ. HLV Trần Thị Vui và HLV Hoàng Thị Thái Xuân sau đó cùng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Từ góc độ đào tạo lực lượng, cầu mây cũng là một trong những môn thể thao Hà Nội duy trì được thế mạnh trong nhiều năm. Hệ thống đào tạo của Thủ đô thường xuyên cung cấp VĐV cho đội tuyển quốc gia, tạo nên sự kế thừa từ những thế hệ đi trước như Hoàng Thị Thái Xuân đến những tuyển thủ hiện tại như Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly.

Tấm HCV ASIAD 20 vì thế không chỉ là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển quốc gia dưới sự quan tâm, đầu tư của Bộ VHTTDL, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam mà còn ghi nhận đóng góp từ các địa phương, đơn vị trong công tác đào tạo VĐV, trong đó có Hà Nội.

Với HLV trưởng Trần Thị Vui, HCV tại ASIAD 20 mang ý nghĩa đặc biệt. Sau HCV ASIAD 19 tại Hàng Châu năm 2023, đội tuyển bước vào kỳ Đại hội tại Nhật Bản với nhiệm vụ tiếp tục cạnh tranh vị trí cao nhất. Dù nội dung 4 nữ được xác định là thế mạnh, Ban huấn luyện vẫn nhìn thấy cơ hội ở đôi nữ và luôn nhắc các học trò phải biết nắm bắt khi thời cơ xuất hiện. Và các cô gái Việt Nam đã làm được điều đó.

Niềm vui của HLV Trần Thị Vui và Hoàng Thị Thái Xuân

“Hôm nay đã giải tỏa được không những là bản thân tôi mà tôi nghĩ với Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã giải tỏa được rất nhiều. Cảm xúc của chúng tôi hôm nay là mình mang lại được một điều gì đó rất chung, chứ không phải riêng cá nhân tôi hay đội tuyển cầu mây”, HLV Trần Thị Vui chia sẻ.

Từ những VĐV được đào tạo ở cơ sở đến những HLV đã gắn bó hàng chục năm với cầu mây, dấu ấn của Thể thao Hà Nội tiếp tục hiện diện trong thành công chung của Thể thao Việt Nam. Tấm HCV đôi nữ tại ASIAD 20 cũng là sự tiếp nối của một quá trình đào tạo, đầu tư và kế thừa lực lượng bền bỉ qua nhiều thế hệ.