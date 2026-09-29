Báo Thái Lan dự đoán gì về trận gặp tuyển Việt Nam tối nay?

“Trận đấu này được dự báo sẽ diễn ra rất cân bằng và quyết liệt. Tuyển Thái Lan đang có sự tự tin cao sau chiến thắng đậm 4-0 trước Pakistan trong ngày ra quân. Trong khi đó, điểm mạnh của Việt Nam nằm ở kinh nghiệm và sự chắc chắn. Tuyển Việt Nam cho thấy lối chơi phòng ngự chặt chẽ ở trận thắng 1-0 trước Philippines,” trang Siamsport của Thái Lan viết trong bài nhận định trước trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam lúc 19h30 tối nay 29/9.

Theo Siamsport, Thái Lan có thể chủ động tấn công trong phần lớn thời gian, trong khi Việt Nam có thể chơi phòng ngự kỷ luật và chờ cơ hội phản công nhanh. Siamsport cho rằng kết quả hòa có thể làm hài lòng cả hai đội.

“Cả hai đội đều đã giành trọn 3 điểm ở lượt trận đầu tiên. Vì vậy, một kết quả hòa có thể được xem là phương án an toàn cho cả hai đội, giúp họ tiếp tục bám nhóm dẫn đầu trong cuộc đua giành quyền đi tiếp mà không nhất thiết phải chơi đôi công và đối mặt với nguy cơ thất bại,” Siamsport viết và dự đoán trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 1-1.

Tuyển Việt Nam thắng Philippines với tỷ số 1-0 ở trận ra quân hôm 26/9. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Trang TrueID Sports (Thái Lan) cho rằng tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 hoàn toàn khác so với đội bóng đã thua Việt Nam ở Chung kết ASEAN Cup tháng 8 vừa qua.

“Tại giải đấu lần này, Voi chiến triệu tập lực lượng mạnh với nhiều ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat và Supachai Jaided. Với lực lượng như vậy, Thái Lan được kỳ vọng sẽ không hề lép vế trước Việt Nam,” TrueID Sports viết trong bài bình luận trước trận đấu.

Trang này cũng đề cập đến việc tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ nhập tịch gốc Brazil bị chấn thương cơ đùi sau trận ra quân gặp Philippines và phải nghỉ thi đấu khoảng 4-6 tuần, theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

“Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik có màn ra quân tốt khi đánh bại Philippines với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, trước lượt trận thứ hai gặp Thái Lan, 'Những chiến binh Sao Vàng' phải đối mặt với một vấn đề về lực lượng khi không thể sử dụng tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son, người gặp chấn thương trong trận đấu với Philippines,” TrueID Sports viết.

Về kết quả trận đấu, TrueID Sports dự đoán tuyển Thái Lan sẽ giành thắng lợi với tỷ số 2-1.

“Xét về phong độ và chất lượng đội hình, hai đội được đánh giá khá cân bằng. Mặc dù Việt Nam có thành tích tốt hơn trong những lần đối đầu gần đây, nhưng tại giải đấu lần này, tuyển Thái Lan đã triệu tập nhiều cầu thủ trụ cột, qua đó sở hữu lực lượng mạnh hơn so với ASEAN Cup 2026.

Vì vậy, thế trận được dự báo sẽ khác so với lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Ở trận đấu này, tuyển Thái Lan được đánh giá có đủ khả năng giành chiến thắng,” TrueID Sports nhận định.

Tiền vệ đội trưởng Chanathip Songkrasin trở lại tuyển Thái Lan sau khi vắng mặt ở ASEAN Cup hồi tháng 8. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái Lan

Chia sẻ với báo giới trong buổi tập chiều 28/9 tại Bandung (Indonesia), HLV trưởng tuyển Việt Nam, ông Kim Sang Sik, khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để hướng tới chiến thắng.

“Thái Lan sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thuộc hàng tốt nhất Đông Nam Á. Tuyến tiền vệ của họ cũng chơi bóng rất sáng tạo, điều này có thể gây ra một chút khó khăn cho khâu phòng ngự của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã phân tích qua băng hình và thông qua các buổi tập, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai, tôi tin đội sẽ hóa giải tốt lối chơi của họ”, HLV Kim Sang Sik nhận định.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ rằng tuyển Việt Nam sẽ chú trọng duy trì sự chặt chẽ trong hiệp một trước khi tìm kiếm cơ hội ở hiệp hai.

“Trong hiệp một, các cầu thủ sẽ duy trì cự ly đội hình và tính tổ chức chặt chẽ, sau đó ở hiệp hai sẽ tập trung khai thác các khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương để tạo ra cơ hội. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận dụng các cơ hội đó để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng”, ông Kim Sang Sik khẳng định.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia). Trước trận đấu, Voi chiến đang đứng đầu bảng B với 3 điểm. Tuyển Việt Nam có cùng điểm số nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng/bại.