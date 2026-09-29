Toyota tham gia Asian Games 2026 tại Aichi-Nagoya

Asian Games Aichi-Nagoya 2026 chính thức khai mạc tại Nhật Bản vào ngày 19/9. Theo thông tin từ Toyota châu Á, 7 vận động viên thuộc Global Team Toyota đến từ 6 quốc gia sẽ tham gia sự kiện thể thao này, bao gồm cả Asian Para Games.

Đại diện cho Việt Nam là Lê Văn Công, vận động viên cử tạ người khuyết tật. Các vận động viên khác trong danh sách gồm: Muhammad Fadli Imamuddin (Indonesia, xe đạp người khuyết tật), Muhammad Ammar Aiman Nor Azmi (Malaysia, điền kinh người khuyết tật), Toh Wei Soong (Singapore, bơi người khuyết tật), Carlos Yulo (Philippines, thể dục dụng cụ), Ernie Gawilan (Philippines, bơi người khuyết tật) và Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan, cầu lông).

Ngoài việc đồng hành cùng các vận động viên, Toyota còn đảm nhận vai trò vận chuyển trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Hãng đã cung cấp hơn 1.900 xe để phục vụ việc di chuyển của vận động viên và quan chức. Trong số này có 15 xe xanh và hơn 100 phương tiện cỡ nhỏ, nhằm hỗ trợ việc đi lại tại các địa điểm thi đấu.

Sự tham gia của Toyota tại Aichi-Nagoya 2026 tiếp nối những nỗ lực của hãng trong lĩnh vực thể thao khu vực. Từ năm 2018, Toyota đã hợp tác với hơn 20 vận động viên thuộc Global Team Toyota tại châu Á, trải rộng qua nhiều quốc gia và môn thể thao khác nhau.

Trong số các phương tiện được sử dụng tại Aichi-Nagoya 2026, mẫu xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro Toyota Mirai đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm dẫn đoàn rước đuốc và dẫn đầu đoàn vận động viên trong nội dung marathon.

Ngoài việc cung cấp phương tiện vận chuyển, các công ty thuộc Toyota Group cũng tham gia phát triển trang thiết bị, hỗ trợ địa điểm tập luyện, nơi lưu trú, nhân sự tình nguyện và một số hạ tầng phục vụ đại hội. Chẳng hạn, Aisin, một thành viên của tập đoàn, đã cung cấp YYSystem - hệ thống nhận dạng giọng nói nhằm hỗ trợ giao tiếp với người khiếm thính.

Đặc biệt, chiếc xe lăn mà vận động viên quần vợt Takuya Miki sử dụng được phát triển với sự tham gia của Kenta Kibe từ bộ phận Toyota’s Mobility Tooling Division.

Chiếc xe lăn này được thiết kế để giảm tình trạng mệt mỏi trong các trận đấu kéo dài, đồng thời nâng đỡ cơ thể tốt hơn, điều này rất quan trọng trong quần vợt xe lăn, nơi vận động viên thi đấu trên sân tennis kích thước tiêu chuẩn. Ông Kibe chia sẻ: “Cảm giác như chúng tôi đang cùng chiến đấu bên cạnh các vận động viên”.