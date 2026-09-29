5 điểm nóng đại chiến Việt Nam vs Thái Lan: Hoàng Đức so tài Chanathip

Các ca chấn thương của Xuân Son, Quang Hải (Việt Nam) và Suphanat (Thái Lan) khiến 2 đội tuyển không có lực lượng tốt nhất cho trận tái đấu ở FIFA ASEAN Cup. Thế nhưng, trận đấu tại bảng B FIFA ASEAN Cup vẫn rất đáng xem khi còn đó Hoàng Đức, Chanathip, Supachai, Supachok, Hoàng Hên, Đình Bắc và những nhân tố trẻ đang lên như Williams Minh Hoàng và Teerasak.

Cuộc đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở khu vực trung tuyến sẽ rất căng thẳng. Chanathip chạm trán Thành Long. Và Kritsada Kaman đối đầu Hoàng Đức. Cả Việt Nam và Thái Lan đều đặt quyết tâm kìm tỏa vị trí sáng tạo của đối thủ, là Hoàng Đức và Chanathip. Cùng chờ xem đấu pháp của HLV Kim Sang-sik hay Anthony Hudson sẽ phát huy giá trị trong lần thứ 3 hai chiến lược gia đụng độ nhau.

Lê Phạm Thành Long - Chanathip

Chanathip sẵn sàng đá chính trước Việt Nam.

Chanathip ngồi dự bị trong trận Thái Lan thắng Pakistan 4-0. Đó là tính toán của HLV Hudson nhằm giúp "Messi Thái" chuẩn bị thể lực tốt nhất cho trận đại chiến Việt Nam. Sự trở lại của Chanathip được xem là khác biệt lớn nhất của "Voi chiến" so với chính họ khi gặp Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup. Và Chanathip luôn chơi hay mỗi khi đối đầu Việt Nam trong quá khứ. Do đó, HLV Kim phải chuẩn bị phương án đặc biệt để đối chọi với ngòi nổ này.

HLV Hudson triệu tập Chanathip trở lại đội tuyển ngay sau khi nhậm chức. Thuyền trưởng của Thái Lan bố trí "Messi Thái" chơi trong vai trò số 10, hoạt động chủ yếu ở trung lộ, đặc biệt là khu vực zone 14 (ngay trước vòng cấm). Ở điểm nóng này, người quán xuyến bên đội hình Việt Nam là Thành Long.

Gánh nặng sẽ đặt lên đôi chân Thành Long khi anh đảm nhận một lúc nhiều vai trò: thu hồi bóng, phân phối bóng và hỗ trợ phòng ngự. Đối đầu Chanathip sẽ là thử thách lớn nhất cho Thành Long kể từ chiến dịch ASEAN Cup 2026. Do đó, tiền vệ của CLB Công an Hà Nội cần chơi một trận xuất thần, tỏa sáng trong vai trò theo kèm Chanathip nói riêng và các tiền vệ của Thái Lan nói chung để bịt kín đường vào vòng cấm Việt Nam từ vị trí "điểm nóng" zone 14.

Hoàng Đức đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng đá chính. Ảnh: ﻿Trọng Tài.

Nguyễn Hoàng Đức - Kritsada Kaman

Cuộc đấu giữa Hoàng Đức và Kaman có tính chất tương tự Chanathip chạm trán Thành Long. Hoàng Đức nhiều khả năng đá chính ở trận này sau khi nghỉ ngơi trọn vẹn 90 phút trước Philippines. Vai trò của tiền vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình là điểm nhận bóng chủ chốt để triển khai lối chơi và thực hiện các tình huống cầm bóng xâm nhập trực diện từ giữa sân hoặc thực hiện các đường chuyền sáng tạo.

Trang chủ giải đấu FIFA ASEAN Cup nhận định Kritsada có tầm ảnh hưởng quan trọng tương tự Thành Long bên phía Việt Nam. Đây là tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa và có thâm niên ở tuyển Thái Lan (đã chơi 37 trận). HLV Hudson sẽ chọn Kritsada đá chính để đương đầu với các tiền vệ Việt Nam, đặc biệt là Hoàng Đức.

Trong hành trình Việt Nam vô địch ASEAN Cup, Hoàng Đức là vị trí chủ chốt của HLV Kim. Khi Hoàng Đức không ra sân ở trận ra quân gặp Philippines, tất cả đều thấy lối chơi của Việt Nam rối rắm và thiếu ý tưởng ra sao. Tiền vệ mang áo số 14 là người duy nhất ở tuyến giữa Việt Nam có thể thực hiện những tình huống cầm bóng, che chắn và qua người để thoát pressing, mở ra không gian cho tình huống tấn công. Do đó, việc Hoàng Đức tỏa sáng trước Thái Lan sẽ quyết định nhiều phần về kết quả có lợi cho Việt Nam.

Supachok gặp lại Việt Nam sau 2 năm.

Trương Tiến Anh - Supachok

Người Thái nhận định Chanathip trở lại là nguồn cảm hứng số 1, là chỗ dựa của đội tuyển. Nhưng Supachok mới là vị trí được kỳ vọng tỏa sáng và ghi bàn để định đoạt Việt Nam. Hai năm trước, Supachok để lại hình ảnh xấu xí khi ghi bàn thắng thiếu fair-play vào lưới Việt Nam. Tiền đạo đang thi đấu tại J.League không thể cùng đội tuyển dự ASEAN Cup 2026 và phải đợi đến hôm nay để gặp lại "Các chiến binh sao vàng".

Đẳng cấp của Supachok là điều không cần nói nhiều. Tiền đạo sinh năm 1998 sẽ xuất phát ở vị trí tiền đạo trái, đối đầu trực tiếp với Trương Tiến Anh và trung vệ lệch phải của Việt Nam là Xuân Mạnh. Trong đó, Tiến Anh là người theo kèm Supachok thường xuyên, sẽ không dễ dàng khi tuyển thủ Thái Lan là chân chạy cánh hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á trong 5 năm gần đây.

Tiến Anh là vị trí chắc suất đá chính từ ASEAN Cup 2026. Hậu vệ của CLB Ninh Bình đóng góp nhiều cho đội tuyển ở khía cạnh dâng cao tấn công và thực hiện các quả tạt. Tuy nhiên, theo nhận định của BLV Quang Tùng cùng Tiền Phong, Tiến Anh chưa làm hoàn hảo vai trò phòng ngự, thường xuyên mắc lỗi vị trí.

Khi Việt Nam chơi áp đảo đối thủ, phẩm chất của Tiến Anh sẽ phát huy tối đa. Nhưng khi Tiến Anh phải làm nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn, nhất là trước Supachok, hậu vệ này cần giữ sự tập trung xuyên suốt cả trận và thậm chí là tập trung phòng ngự trước khi nghĩ đến việc dâng cao hỗ trợ tấn công.

Williams Minh Hoàng thay Xuân Son lĩnh xướng hàng công. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Williams Minh Hoàng - Manuel Tom Bihr

Sau khi Xuân Son dính chấn thương và chia tay đội tuyển, Williams Minh Hoàng càng được đảm bảo cơ hội đá chính trên hàng công Việt Nam. Anh là sự lựa chọn duy nhất của HLV Kim để đá tiền đạo mũi nhọn. Williams Minh Hoàng cao, khỏe, giỏi làm tường, hứa hẹn thể hiện được nhiều trong trận đấu quan trọng với Thái Lan.

HLV Hudson của Thái Lan sẽ nghiên cứu kỹ về Williams Minh Hoàng sau khi tân binh của Việt Nam chơi tốt trước Philippines. Trong đội hình "Voi chiến" hiện tại, Manuel Tom Bihr là trung vệ phù hợp nhất để theo kèm tiền đạo cao 1,9m của Việt Nam. Bihr là trung vệ dạn dày kinh nghiệm, có tầm vóc tốt bậc nhất hàng thủ Thái Lan (cao 1,84m), với điểm mạnh ở sức mạnh và khả năng không chiến.

Đối đầu với Bihr và hàng thủ Thái Lan là "bài test" nặng ký để kiểm chứng năng lực thật sự của Williams Minh Hoàng.

Đình Bắc có dịp đối đầu hậu vệ đẳng cấp số 1 Đông Nam Á. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Nguyễn Đình Bắc - Nicholas Mickelson

Đình Bắc sẽ chạm trán hậu vệ đẳng cấp và dày dặn kinh nghiệm của Thái Lan là Mickelson. Hậu vệ 27 tuổi đang khoác áo CLB SV Elversberg ở Bundesliga (hạng cao nhất nước Đức). Trước khi trở về dự FIFA ASEAN Cup, Mickelson ra sân 2 trận cho SV Elversberg và đang có phong độ rất tốt.

HLV Hudson để Mickelson ngồi dự bị ở trận thắng Pakistan. Cầu thủ đẳng cấp nhất ở hàng phòng ngự Thái Lan đã sẵn sàng thể lực cho trận đối đầu Việt Nam và nhận nhiệm vụ theo kèm trực tiếp với Đình Bắc - ngòi nổ quan trọng trên hàng công Việt Nam, vừa ghi bàn vào lưới Philippines để giúp đội nhà giành chiến thắng tối thiểu.

Mickelson là hậu vệ toàn diện, phòng ngự tốt và tấn công chất lượng, ở đẳng cấp khác biệt so với các đồng nghiệp thi đấu cùng vị trí tại Đông Nam Á. Đình Bắc đã áp đảo nhiều hậu vệ phải tại ASEAN Cup 2026 và tỏa sáng trước Philippines. Lần này, khi chạm trán Mickelson, đây là lúc tất cả nhìn nhận năng lực của Đình Bắc đến đâu khi có dịp so tài với hậu vệ đang chơi cho CLB tại Bundesliga.