Bí quyết giúp cầu mây Việt Nam giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Ngày 29/9, chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Philippines ở nội dung đôi nữ giúp cầu mây Việt Nam mang về tấm Huy chương Vàng ASIAD thứ hai cho Thể thao Việt Nam. Dù giành chiến thắng áp đảo trong trận chung kết, hành trình trước đó của các cô gái Việt Nam để đến được trận đấu cuối cùng không dễ dàng.

Cầu mây Việt Nam giành Huy chương Vàng ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Tại vòng bảng, cặp đôi Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thắng set đầu nhưng để Lào lội ngược dòng 2-1 ở trận mở màn. Hy vọng giành Huy chương Vàng của cầu mây Việt Nam đứng trước thử thách lớn. Rất may, sau đó Thu Trang và đồng đội kịp thời lấy lại phong độ, phối hợp ăn ý, đặc biệt trong khâu chắn cầu và phòng ngự. Nhờ vậy, đội Việt Nam đánh bại Myanmar và Malaysia ở 2 trận còn lại để đoạt ngôi nhì bảng.

Video: Tam Ninh.

Tại bán kết gặp Hàn Quốc, đôi Việt Nam từng bị dẫn 3-6, nhưng sau đó ghi liền 12 điểm để ngược dòng hạ đối thủ 15-6 trong set đầu. Hai đội tiếp tục giằng co từng điểm số trong set 2 quyết định trước khi các cô gái Việt Nam vượt lên giành chiến thắng với tỷ số 15-13.

Chia sẻ về hành trình vào trận chung kết, HLV Trần Thị Vui cho biết trong trận ra quân, các vận động viên đã gặp một chút vấn đề về tâm lý cũng như kỹ thuật. "Nhưng các em đã hay hơn sau từng trận đúng với sự kỳ vọng của ban huấn luyện. Và hôm nay trong trận chung kết, tất cả các em đã thi đấu xuất sắc. Toàn đội đã nỗ lực để đối thủ không có cơ hội đảo ngược thế trận", HLV Trần Thị Vui cho biết.

Niềm vui của tuyển cầu mây Việt Nam sau khi giành Huy chương Vàng ASIAD 20. Ảnh: Tam Ninh.

HLV Trần Thị Vui cũng tiết lộ ban huấn luyện bất ngờ khi gặp tuyển Philippines tại chung kết. Sau khi phân tích đối thủ, ban huấn luyện yêu cầu các vận động viên triệt để khai thác lợi thế về kỹ thuật và thể hình để giành thế trận áp đảo.

Theo đó, Nguyễn Thị Khánh Ly với những cú dứt điểm chuẩn xác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. "Liên (Hồng Liên) thi đấu rất tốt ở trận bán kết, và tất cả các trận trước thì Ly cũng đã làm tương tự. Mỗi một người đã làm tốt nhiệm vụ trong từng trận đấu. Ngày hôm nay, trong trận cuối cùng, ban huấn luyện tin tưởng trao suất thi đấu chính cho Ly và bạn ấy đã không phụ sự kỳ vọng", HLV Trần Thị Vui cho biết.

Các vận động viên cầu mây nữ Việt Nam chia sẻ sau khi giành Huy chương Vàng ASIAD 20. Video: Bùi Lượng.

Với chiến tích trong sáng 29/9, cầu mây nữ Việt Nam tái lập thành tích 20 năm trước tại ASIAD 15 ở Doha (Qatar). Chiếc Huy chương Vàng này cũng giúp Thể thao Việt Nam tạm "giải cơn khát" sau một tuần thi đấu tại ASIAD 20.