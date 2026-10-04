Hành trang đặc biệt cho năm học mới

Với phụ huynh, bên cạnh việc chuẩn bị sách vở, đồng phục hay kiến thức, một điều quan trọng không kém là giúp con có được tâm thế bình an, tự tin và đủ năng lượng để bước vào năm học mới.

Khoảnh khắc vui nhộn, hồi hợp của các thí sinh bước vào cuộc thi vấn đáp, thuyết trình

Trong khoảng thời gian chuyển giao ấy, chương trình “Ngày hội Tuổi trẻ: Đường lên đỉnh Linh Sơn” mang đến một cách chuẩn bị khác: để các em được vận động, trải nghiệm, kết nối và quan trọng hơn có cơ hội nhìn lại chính mình. Hành trình không chỉ giúp học sinh rèn luyện thể chất mà còn gieo vào các em những bài học về ý chí, lòng yêu thương, khả năng làm chủ cảm xúc và tinh thần trách nhiệm.

“Trạm sạc” năng lượng cho tâm hồn tuổi trẻ

Đại đức Thích Minh Thạnh, trụ trì chùa Khánh Ninh (ấp Phước Hưng 1, xã Mỹ Lộc, Tây Ninh) – Trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết, mỗi mùa hè, phụ huynh thường đứng trước hai nỗi lo: một là con dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, trò chơi điện tử và thế giới mạng; hai là lịch học thêm dày đặc khiến kỳ nghỉ trở thành một “học kỳ” nối dài. Giữa hai trạng thái tưởng như đối lập ấy, nhiều em vẫn thiếu một khoảng thời gian thực sự để nghỉ ngơi, vận động và nuôi dưỡng đời sống tinh thần.

“Đường lên đỉnh Linh Sơn” được thiết kế như một “trạm sạc” cân bằng, nơi các em tạm rời xa những trò chơi thế giới ảo, tương tác thật với bạn bè, giao lưu với mọi người và những trải nghiệm bổ ích.

Các em hào hứng tham gia cuộc thi

Để chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra tại chùa, các em sẽ được nhà chùa dạy, ôn thi giáo lý mỗi ngày trong tuần trên nền tảng online hơn một tháng. Đó là những kiến thức, bài học về ứng xử, học làm người, học làm đứa con hiếu thảo qua lời kinh của Đức Phật. Các em được học, được hỏi, được chia sẻ và được ôn kiến thức Phật học cùng nhau nên không khí mỗi đêm học lúc nào cũng sôi động.

Sau hành trình, điều đọng lại trong các em không chỉ là một cuộc thi giáo lý hay những phút giây vui chơi được nhà chùa kết hợp, mà còn là cảm giác tự hào khi nhận ra: mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình từng nghĩ.

Với phụ huynh, hình ảnh con trở về với đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ và một nguồn năng lượng mới có lẽ là món quà ý nghĩa trước ngày khai giảng.

Kết nối thầy hiền, bạn tốt

Đức Anh, 11 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 6, chia sẻ: “Mấy mùa hè trước, ở nhà rảnh là em lại chơi game trên điện thoại. Mùa hè năm nay em cũng sử dụng điện thoại nhưng vào room học giáo lý, được chơi cùng các bạn em thấy rất vui. Em được học nhiều điều hay, tham gia hội thi giáo lý và quen thêm nhiều bạn tốt. Ai cũng hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ nhau”.

Để các bạn nhỏ dung nạp được những kiến thức bổ ích, khi dạy qua online cho các em, Đại đức Thích Minh Thạnh chủ trương những bài học được truyền tải không nặng tính lý thuyết. Từ lòng hiếu thảo với cha mẹ, sự tôn trọng thầy cô đến tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với bản thân, các giá trị đạo đức được chuyển tải qua những câu chuyện và trải nghiệm gần gũi. Nhờ đó, việc học không còn là những bài giảng khô cứng. Các em được học bằng cách quan sát, trải nghiệm, tương tác và tự mình nhận ra ý nghĩa của những điều tưởng như rất giản dị.

Tinh thần kết nối

Học đi đôi với “thực chiến”, sau hơn một tháng học cùng nhau trên online, nhà chùa tổ chức chương trình hội thi giáo lý offline kết hợp chia sẻ kỹ năng sống. Từ những tình huống gần gũi với đời sống học sinh, các em được đặt vào những câu hỏi về cách ứng xử, cách đối diện với nóng giận, buồn phiền hay những khó khăn trong cuộc sống. Trong đó, câu chuyện ứng xử của thí sinh Thúy Trúc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cả học sinh lẫn các bậc phụ huynh theo dõi.

Đứng trước câu hỏi về cách ứng xử khi gặp một người đang buồn phiền hay nóng giận, Thúy Trúc đã khéo léo vận dụng lời Phật dạy: Điều quan trọng nhất là biết lắng nghe bằng sự chân thành và lòng đồng cảm. Khi đối diện với khó khăn hay cơn tức giận, nếu biết dừng lại một nhịp để giữ cho mình bình tĩnh, chúng ta mới nhìn rõ nguyên nhân và tìm ra giải pháp tháo gỡ.

Khi một bàn tay đưa ra trở thành bài học về yêu thương

“Đường lên đỉnh Linh Sơn” còn mang đến một bài học khác: Không ai trưởng thành một mình. Qua các câu hỏi của cuộc thi và câu trả lời của các bạn, các em được tiếp sức, được hiểu nhiều hơn các phương pháp tìm thấy niềm vui và chìa khóa của hạnh phúc. Ở lứa tuổi bước vào cấp 2, Đức Anh cho biết, áp lực bài vở tăng lên, môi trường học tập thay đổi dễ khiến các em rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu hoặc bộc phát những cảm xúc tiêu cực.

“Trước đây mỗi khi bị cha mẹ nhắc nhở hay gặp bài toán khó, em rất dễ bực bội và nản lòng. Nhưng khi tham gia học giáo lý online, và gặp nhau ở chùa để thi giáo lý, nhờ lời dạy của thầy và chia sẻ của các bạn tại cuộc thi em hiểu rằng nóng giận chỉ làm mình mệt mỏi thêm. Giờ đây em biết hít thở sâu, giữ cho tâm mình bình tĩnh như thầy dạy, nhớ thần chú ‘tâm có an thì trí mới sáng’ để nghĩ ra cách giải quyết”, Đức Anh bộc bạch.

Với Thu Thảo, một nữ sinh chuẩn bị bước vào lớp 12 đầy cam go, bài học ấy lại mang một ý nghĩa sâu sắc khác: “Áp lực thi cử khiến em rất dễ nổi nóng và nản lòng trước những bài toán khó. Ngày hội đã giúp em nhận ra mình cần giữ cho tâm thật bình tĩnh trước đã. Khi tâm an thì đầu óc mới minh mẫn để giải quyết từng việc một. Đây chắc chắn là bài học tuyệt vời nhất mà em sẽ mang theo vào năm học mới này”.

Trong một môi trường học đường ngày càng nhiều áp lực, khả năng quản trị cảm xúc có thể trở thành một hành trang quan trọng không kém kiến thức. Bởi chỉ khi bình tĩnh, các em mới có thể nhìn rõ vấn đề, lựa chọn cách ứng xử phù hợp và chủ động tìm kiếm giải pháp tối ưu.

Hành trang đặc biệt trước ngày khai trường

Khép lại ngày hội, điều các em mang về nhà không chỉ là những bức ảnh kỷ niệm, những nụ cười sảng khoái hay niềm tự hào khi chinh phục được cuộc thi với nhiều kiến thức bổ ích, mà còn là năng lượng lành kết nối với thầy hiền bạn tốt; là khả năng giữ bình tĩnh trước khó khăn; là sự tự tin khi nhận ra giới hạn của mình; và trên hết là một trái tim biết yêu thương, sẻ chia.

Một mùa hè thực sự bổ ích không nhất thiết phải được đo bằng số lượng lớp học thêm mà trẻ tham gia, cũng không nằm ở việc các em đạt được bao nhiêu thành tích. Đôi khi, giá trị lớn nhất của mùa hè là giúp một đứa trẻ hiểu mình hơn, khỏe mạnh hơn, biết lắng nghe hơn và có thêm niềm tin vào chính mình.

Đại đức Thích Minh Thạnh đồng hành cùng các em thiếu nhi, thanh thiếu niên tham gia cuộc thi

Với nguồn năng lượng được nạp đầy, một tâm thế bình an và những bài học ý nghĩa từ hành trình Linh Sơn, các em có thể tự tin bước qua cánh cổng trường với sự háo hức và niềm tin phơi phới. Bởi hành trang quan trọng nhất để bước vào một năm học mới không chỉ nằm gọn trong chiếc cặp trên vai. Đó còn là một ý chí bền bỉ, một tâm hồn bình an và một trái tim biết yêu thương.