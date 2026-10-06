Từ sân tập đến tác phong người chiến sĩ công an

Công an phường Đông Gia Nghĩa tổ chức lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND đợt 3 năm 2026 cho Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an phường và các Phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh đóng quân tại địa bàn phường Đông Gia Nghĩa

Rèn luyện từ sân tập

Tại sân tập, khẩu lệnh dứt khoát của Đại úy Nguyễn Hoài Phong, cán bộ Công an phường Đông Gia Nghĩa, vang lên, điều hành cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thực hiện thuần thục từng động tác điều lệnh. Từng động tác đứng nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, đi đều, đi nghiêm, chào, báo cáo… được CBCS thực hiện đồng bộ, chính xác. Phía sau mỗi động tác tưởng như đơn giản ấy là yêu cầu về tính kỷ luật, sự thống nhất và tác phong chính quy của người chiến sĩ công an nhân dân (CAND).

Thực hiện Thông tư số 115/2025/TT-BCA của Bộ Công an và kế hoạch của Công an tỉnh, Công an phường Đông Gia Nghĩa tổ chức lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND đợt 3 năm 2026 cho chỉ huy, CBCS Công an phường cùng CBCS các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đóng quân trên địa bàn. Nội dung tập huấn được triển khai kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. CBCS được cập nhật những quy định mới về điều lệnh, quân sự, võ thuật; luyện tập điều lệnh đội ngũ từng người, tổ chức đội hình, chỉ huy đội ngũ, các nghi lễ CAND; thực hành kỹ thuật sử dụng, bảo quản súng CZ75, AK và ôn luyện các bài võ tổng hợp 38, 44 động tác.

Rèn luyện động tác chào là một trong những nội dung góp phần chuẩn hóa lễ tiết, tác phong của CBCS CAND

Đại úy Hoàng Long - cán bộ Công an phường Đông Gia Nghĩa cho biết, qua luyện tập các bài võ tổng hợp, CBCS không chỉ nâng cao thể lực mà còn rèn sự nhanh nhẹn, chính xác, khả năng phối hợp và xử lý tình huống. “Các động tác võ thuật phải được thực hiện đúng kỹ thuật, đúng nhịp và có sự phối hợp giữa các thành viên. Quá trình luyện tập giúp chúng tôi nâng cao sức khỏe, khả năng phản ứng và bản lĩnh khi xử lý những tình huống phát sinh trong thực tế công tác”.

Theo yêu cầu của lớp tập huấn, điều lệnh không chỉ được thể hiện trên sân tập mà phải trở thành thói quen trong công tác hằng ngày. Từ tư thế, lễ tiết, tác phong khi làm việc đến cách giao tiếp, ứng xử với người dân đều phải được thực hiện đúng quy định, chuẩn mực.

Từng bước chân, nhịp tay được CBCS thực hiện đồng đều, dứt khoát

Chuyển hóa thành tác phong trong công tác

Đối với lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), yêu cầu này càng rõ nét bởi CBCS thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tá Phạm Văn Đoạt - Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh cho rằng, việc rèn luyện điều lệnh giúp mỗi CBCS tự điều chỉnh từ những việc nhỏ nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. “Điều quan trọng là sau mỗi buổi tập, mỗi CBCS phải tự soi lại mình, từ lễ tiết, tác phong đến thái độ khi tiếp xúc với người dân. Khi làm việc đúng quy trình, đúng pháp luật, hướng dẫn tận tình, giải quyết công việc nhanh gọn, chúng tôi sẽ góp phần xây dựng hình ảnh người CSGT gần dân, vì Nhân dân phục vụ”.

Từ yêu cầu đó, tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”, nêu cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân được lồng ghép trong quá trình rèn luyện. Mỗi CBCS được nhắc nhở không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp; đồng thời chủ động hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu và phối hợp thực hiện.

Các bài võ tổng hợp 38, 44 động tác được CBCS luyện tập nghiêm túc, đúng kỹ thuật

Thiếu tá Nguyễn Minh Quân, Phó Trưởng Công an phường Đông Gia Nghĩa cho biết, để khắc phục những hạn chế trong lễ tiết, tác phong và công tác của CBCS, đơn vị chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng thường xuyên, gắn với sinh hoạt định kỳ và các chuyên đề về công tác chuyên môn, công tác Đảng. “Cùng với giáo dục, chúng tôi tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện chưa đúng. Mục tiêu là để mỗi CBCS tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, từ đó hình thành tác phong làm việc chính quy, chuẩn mực và tinh thần trách nhiệm cao hơn”.

Thực tế cho thấy, điều lệnh, quân sự, võ thuật không phải những nội dung tách rời công tác chuyên môn. Đó là quá trình rèn luyện thường xuyên để hình thành bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong của người chiến sĩ CAND.

Từ những động tác trên sân tập đến cách ứng xử tại cơ sở, yêu cầu cuối cùng vẫn là xây dựng lực lượng công an chính quy, kỷ cương, gần dân và vì Nhân dân phục vụ. Đây cũng là nền tảng để mỗi CBCS nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.