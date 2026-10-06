Cô giáo trung học bị sa thải vì hứa cộng điểm nếu học sinh quyên góp tiền

Theo hồ sơ của bang Iowa, từ năm 2022, cô Stephanie Mullaley làm trợ giảng, sau đó được tuyển làm giáo viên dạy thay dài hạn, toàn thời gian tại một trường trung học thuộc Học khu Cộng đồng Clinton. Cô bị sa thải ngày 29/5/2026 với cáo buộc vi phạm quy định về đạo đức của học khu.

Theo kết luận của Thẩm phán Luật Hành chính Duane Golden, người chủ trì phiên điều trần gần đây về đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của cô Mullaley, trong năm học 2025-2026, giáo viên này đã chia sẻ với học sinh về “mục tiêu học tập cá nhân” của mình.

Mùa xuân năm 2026, cô giáo Mullaley được cho là đã nói với học sinh rằng cô lập một tài khoản GoFundMe để hỗ trợ chi phí học tập. Cô cũng nói nếu học sinh đóng góp tiền vào tài khoản, các em sẽ được cộng điểm trong môn học.

Cô Stephanie Mullaley đặt mục tiêu gây quỹ 1.800 USD cho chuyến đi đến Ecuador để hỗ trợ một nhóm khám chữa bệnh thiện nguyện. Ảnh: Facebook

Theo kết luận của thẩm phán, một số học sinh trong lớp đã đóng góp tiền. Sau đó, học khu phát hiện cô Mullaley “sử dụng vị trí giáo viên để gây sức ép buộc học sinh đóng góp tiền” và quyết định sa thải cô.

Thẩm phán Golden bác đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của cô Mullaley, cho rằng hành vi của cô cấu thành sai phạm liên quan đến công việc và thể hiện sự “cố ý hoặc coi thường nghiêm trọng” lợi ích của người sử dụng lao động, khiến cô không đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Theo kết luận của thẩm phán Golden, cô Mullaley đã “hứa với học sinh trung học trong lớp rằng các em sẽ được cộng điểm nếu quyên góp vào tài khoản GoFundMe của cô. Học sinh cảm thấy bị gây sức ép phải quyên góp tiền vào tài khoản GoFundMe cá nhân của giáo viên".

Theo Iowa Capital Dispatch, tờ báo này không thể liên hệ với cô Mullaley để nhận phản hồi về vụ việc.

Các thông tin công khai trên mạng cho thấy một người tên Stephanie Mullaley ở Clinton đã lập tài khoản GoFundMe hồi đầu năm nay để gây quỹ cho điều cô mô tả là “một cơ hội đặc biệt để cùng chồng đến Ecuador” vào tháng 7/2026.

Trên trang GoFundMe, Mullaley cho biết cô sẽ làm công việc phiên dịch cho một nhóm thực hiện chương trình khám chữa bệnh thiện nguyện, “giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ để việc chăm sóc và lòng trắc ẩn có thể đến được với những người cần nhất”. Chồng cô sẽ “hỗ trợ nhóm bằng mọi cách có thể”.

Theo bà Mullaley, số tiền quyên góp sẽ được dùng để chi trả “chi phí đi lại, bao gồm vé máy bay, xe buýt và thuyền, cũng như tiền ăn và chỗ ở”.

Tài khoản đặt mục tiêu gây quỹ 1.800 USD. Trước khi tài khoản bị tạm dừng hoạt động, cô Mullaley đã nhận được 140 USD từ 6 lượt quyên góp, với số tiền mỗi lần từ 5 đến 50 USD.