Sinh viên Việt Nam học chương trình đại học Anh tăng 233,9% trong 5 năm

TNE thu hẹp khoảng cách với sinh viên quốc tế tại Anh

Theo báo cáo do Universities UK International (UUKi) công bố, trong năm học 2023 - 2024, có 653.570 sinh viên theo học các chương trình giáo dục xuyên quốc gia (TNE) của các trường đại học Anh tại nước ngoài, thấp hơn hơn 50.000 người so với 704.405 sinh viên quốc tế được tuyển vào các trường đại học tại Anh.

Giáo dục xuyên quốc gia là hình thức các trường đại học Anh triển khai chương trình đào tạo tại một quốc gia khác, cho phép sinh viên theo học chương trình của trường mà không phải sang Anh.

Khoảng cách giữa hai nhóm sinh viên đang thu hẹp. Trong năm học 2023 - 2024, số sinh viên quốc tế được tuyển vào các trường đại học Anh giảm 4,2% so với năm học trước, trong khi số sinh viên theo học các chương trình TNE tăng 7,8%.

Nếu hai xu hướng này tiếp tục, số sinh viên theo học các chương trình TNE có thể vượt số sinh viên quốc tế học trực tiếp tại Anh.

Biểu đồ so sánh số lượng sinh viên quốc tế học trực tiếp tại Vương quốc Anh và sinh viên theo học các chương trình giáo dục xuyên quốc gia của Anh giai đoạn 2019 - 2020 đến 2023 - 2024. (Nguồn: The PIE News)

TNE có thể vượt số du học sinh tại Anh

Phát biểu tại hội nghị về TNE của UUKi, Griff Ryan, Trưởng bộ phận Giáo dục xuyên quốc gia của UUKi cho rằng, việc dự đoán xu hướng dài hạn vẫn gặp nhiều khó khăn do thị trường giáo dục quốc tế đã có những biến động đáng kể trong những năm gần đây.

Ông Ryan cho biết, nếu số sinh viên quốc tế tiếp tục giảm với tốc độ hiện nay và số sinh viên TNE tiếp tục tăng với tốc độ tương tự, lượng sinh viên TNE có thể vượt số sinh viên quốc tế ngay từ năm học 2024 - 2025.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, đây không phải là một dự báo chắc chắn. Số lượng sinh viên quốc tế có thể thay đổi đáng kể qua từng năm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tuyển sinh quốc tế biến động mạnh.

Ông Ryan cũng cho biết, số lượng thị thực du học là một chỉ dấu quan trọng để đánh giá mức độ quan tâm của sinh viên đối với việc học tập tại Anh. Số thị thực du học đạt mức cao nhất vào năm 2022, gần như ổn định trong năm 2023 nhưng giảm mạnh trong năm 2024. Diễn biến này có thể cho thấy số lượng sinh viên quốc tế đến Anh sẽ tiếp tục giảm.

“Việc dự đoán số lượng sinh viên TNE khó khăn hơn. Lĩnh vực này chưa có một chỉ báo sớm hữu ích như số liệu thị thực du học”, ông Ryan nói.

Dù vậy, ông cho rằng, sự quan tâm và đầu tư của các trường đại học đối với TNE đang gia tăng. Vì vậy, ông không bất ngờ nếu số lượng sinh viên TNE tiếp tục tăng trong dữ liệu năm học 2024 - 2025 của Cơ quan Thống kê Giáo dục Đại học Anh (HESA).

Việt Nam ghi nhận mức tăng TNE cao

Báo cáo của UUKi cho thấy, nhu cầu đối với các chương trình TNE của các trường đại học Anh tăng tại nhiều quốc gia.

Trong 5 năm, số sinh viên theo học các chương trình TNE của Anh tăng 142,2% tại Ả Rập Xê Út, 104,2% tại Sri Lanka và 88,1% tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tại châu Á, Việt Nam ghi nhận mức tăng 233,9% trong 5 năm, cao nhất trong nhóm các thị trường được báo cáo đề cập. Nepal tăng 107,5%, Pakistan tăng 103% và Ấn Độ tăng 78,1%.