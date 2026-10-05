Hàng trăm trường học tại Pháp phải đóng cửa do làn sóng biểu tình của học sinh
AFP đưa tin, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray cho biết khoảng 400 đến 500 trường trung học phổ thông trên khắp cả nước phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần trong ngày 5-10 do làn sóng biểu tình của học sinh tại nước này.
Theo Bộ trưởng Geffray, việc đóng cửa trường học là do điều kiện an ninh không bảo đảm và coi đây là một biện pháp phòng ngừa an ninh trước các cuộc biểu tình quy mô lớn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6-10. Quan chức này cũng xác nhận đã có 24 trường học bị “đốt phá hoặc đập phá” kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát.
Phong trào biểu tình của thanh thiếu niên tại Pháp bắt đầu từ một trường học ở thủ đô Paris vào ngày 17-9, song đã nhanh chóng lan rộng thành làn sóng biểu tình trên cả nước vào tuần trước. Những học sinh tham gia biểu tình cho rằng việc học tập của mình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng giáo viên nghỉ dạy nhiều, thời gian học trong ngày quá dài và cơ sở vật chất xuống cấp cùng nhiều bất cập khác.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/hang-tram-truong-hoc-tai-phap-phai-dong-cua-do-lan-song-bieu-tinh-cua-hoc-sinh-1059557