Hàng trăm trường học tại Pháp phải đóng cửa do làn sóng biểu tình của học sinh

Theo Bộ trưởng Geffray, việc đóng cửa trường học là do điều kiện an ninh không bảo đảm và coi đây là một biện pháp phòng ngừa an ninh trước các cuộc biểu tình quy mô lớn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6-10. Quan chức này cũng xác nhận đã có 24 trường học bị “đốt phá hoặc đập phá” kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát.

Trường trung học Baggio ở Lille, Pháp là một trong nhiều trường bị ảnh hưởng bởi các vụ bạo lực. Ảnh: AP

Phong trào biểu tình của thanh thiếu niên tại Pháp bắt đầu từ một trường học ở thủ đô Paris vào ngày 17-9, song đã nhanh chóng lan rộng thành làn sóng biểu tình trên cả nước vào tuần trước. Những học sinh tham gia biểu tình cho rằng việc học tập của mình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng giáo viên nghỉ dạy nhiều, thời gian học trong ngày quá dài và cơ sở vật chất xuống cấp cùng nhiều bất cập khác.