'Quyển vở yêu thương' tiếp bước học sinh đến trường

Thiếu tá Lâm Thị Thu Ngân tặng quà cho học sinh thông qua mô hình “Quyển vở yêu thương - Tiếp bước tới trường”. Ảnh: Tuấn Kiệt

Mỗi khi năm học mới bắt đầu, các gia đình lại phải chuẩn bị nhiều khoản chi cho con em mình. Sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập, quần áo... là những vật dụng thiết yếu, nhưng với những hộ còn khó khăn, việc sắm sửa đầy đủ cho con cũng là một nỗi lo. Xuất phát từ thực tế đó, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang triển khai mô hình “Quyển vở yêu thương - Tiếp bước tới trường” từ năm 2022. Thay vì tập trung vào những phần quà có giá trị lớn, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh lựa chọn các vật dụng phục vụ trực tiếp việc học để vận động, trao tặng cho các em học sinh vào đầu năm học.

Thiếu tá Lâm Thị Thu Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, để duy trì mô hình, cán bộ, hội viên phụ nữ chủ động kết nối với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm vận động, quyên góp vở viết, sách, dụng cụ học tập... Tùy vào nguồn vận động từng năm và nhu cầu thực tế, Hội Phụ nữ điều chỉnh danh mục quà tặng theo từng địa bàn, từng thời điểm, nhằm tránh dàn trải và bảo đảm phù hợp với điều kiện của học sinh. Mỗi món quà được trao tặng đến các học sinh là một sự động viên để các em có thêm niềm vui, thêm tự tin và tiếp tục cố gắng học tập. Bên cạnh những phần quà vật chất, điều quan trọng là các em cảm nhận được sự quan tâm, tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng và những người cùng chung tay với mô hình.

Cách làm này được duy trì qua từng năm học. Từ năm 2022 đến nay, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã trao tặng 12.000 quyển vở, 2.000 cây bút, 200 chiếc cặp, 200 bình nước, 40 bộ sách giáo khoa và 100 bộ quần áo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm học 2026-2027, Hội tiếp tục vận động 3.000 quyển vở trao tặng học sinh tại Trường Tiểu học Vĩnh Thông (phường Vĩnh Thông), Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Sơn (xã Hòn Đất) và Trường Tiểu học Bình An (xã Kiên Lương).

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Sơn, mô hình được Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang triển khai trong 2 năm liên tiếp. Qua phối hợp với nhà trường và địa phương nắm tình hình học sinh, cán bộ, hội viên phụ nữ biết đến những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong số đó có em Danh Hoàng Khiêm, học sinh lớp 5/6, mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, vài tháng phải truyền máu một lần; em Thị Ngọc Bích, học sinh lớp 4/5, mắc bệnh máu trắng. Cả hai em đều là người dân tộc Khmer, học lực khá, giỏi, gia đình khó khăn. Cha mẹ các em phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống và chăm lo việc học cho con. Những trường hợp như Khiêm và Bích cho thấy phía sau nhu cầu về sách vở, đồ dùng học tập còn là những áp lực khác mà nhiều gia đình phải đối mặt. Bệnh tật, chi phí điều trị và các khoản sinh hoạt khiến việc chuẩn bị cho năm học mới trở thành gánh nặng đối với những hộ có điều kiện kinh tế hạn chế. Vì vậy, những quyển vở, cây bút được trao đúng thời điểm giúp các em giảm bớt một phần chi phí học tập, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng.

Niềm vui của các em học sinh khi nhận quà từ mô hình “Quyển vở yêu thương - Tiếp bước tới trường” của Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vào đầu năm học mới. Ảnh: Thu Ngân

Cô Nguyễn Thị Bé Nhã, giáo viên chủ nhiệm em Danh Hoàng Khiêm cho biết, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thổ Sơn nói riêng, nhiều trường học trên địa bàn xã Hòn Đất nói chung vẫn còn không ít học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Việc được hỗ trợ đồ dùng học tập vào đầu năm học đã giúp các em có thêm động lực đến trường, tiếp tục theo đuổi việc học, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống” - cô Nhã chia sẻ.

Từ thực tế tại những địa bàn như Hòn Đất, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với các đơn vị Biên phòng nắm tình hình học sinh để lựa chọn hình thức chăm lo phù hợp. Những trường hợp cần được đồng hành lâu dài sẽ được kết nối với các chương trình đỡ đầu; những nhu cầu trước mắt về sách vở, đồ dùng học tập vào đầu năm học được đáp ứng thông qua các đợt vận động của mô hình “Quyển vở yêu thương - Tiếp bước tới trường”. Nhờ xác định rõ phạm vi hoạt động, mô hình vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt của học sinh, vừa bổ trợ cho các chương trình chăm lo trẻ em đang được Bộ đội Biên phòng triển khai. Qua mỗi đợt vận động, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cũng mở rộng được mạng lưới kết nối xã hội, đưa thêm nguồn lực đến những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thiếu tá Lâm Thị Thu Ngân cho biết, thời gian tới, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục duy trì mô hình, đồng thời vận động thêm các nguồn lực để có thể hỗ trợ được nhiều học sinh hơn.

“Một quyển vở, một cây bút tuy nhỏ, nhưng nếu được trao tặng đúng lúc sẽ giúp các em có thêm điều kiện học tập. Chúng tôi mong muốn mô hình tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân để có thêm nhiều phần quà đến với học sinh khó khăn” - chị Ngân nói.

Đánh giá về mô hình “Quyển vở yêu thương - Tiếp bước tới trường”, Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nhấn mạnh, giá trị của mô hình không chỉ nằm ở những quyển vở, cây bút trao đến học sinh, mà còn ở cách Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì một hoạt động cụ thể, thiết thực, huy động được sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân hướng về cơ sở. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có thêm điều kiện gần dân, hiểu dân, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho thế hệ trẻ, góp phần tạo dựng nguồn lực cho địa bàn biên giới trong tương lai.