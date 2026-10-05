14 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới 2027: Con bạn có đang theo học không?

Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027 của Times Higher Education ghi nhận 14 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, tăng 3 trường so với năm trước. Tuy nhiên, trong nhóm các trường đã góp mặt, nhiều trường không cải thiện thứ hạng, thậm chí giảm đáng kể so với kỳ xếp hạng trước.

Việt Nam có 14 trường đại học được THE xếp hạng

Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2027 vào ngày 30/9, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Năm nay, THE mở rộng hệ thống phân nhóm từ 10 lên 18 nhóm thứ hạng, đồng thời kéo dài phạm vi đánh giá đến nhóm 2.000+ thay vì dừng ở 1.501+ như những năm trước.

Trong kỳ xếp hạng mới, Việt Nam có 14 đại học được ghi nhận, tăng thêm 3 trường so với năm 2026. Đây cũng là số lượng cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt nhiều nhất trong lịch sử bảng xếp hạng này.

Đại học Duy Tân và Đại học Kinh tế TP HCM cùng nằm trong nhóm 701-800, trở thành hai đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam năm nay.

Một tòa nhà của Đại học Duy Tân. Ảnh: Website trường

So với năm trước, Đại học Duy Tân giảm từ nhóm 601-800 xuống 701-800. Trong khi đó, Đại học Kinh tế TP HCM cũng lùi từ nhóm 501-600 xuống 701-800.

Đại học Y Hà Nội tiếp tục đứng trong nhóm 801-1000, giữ nguyên khoảng xếp hạng so với năm 2026.

Đáng chú ý, Đại học Tôn Đức Thắng có mức giảm mạnh nhất trong nhóm các trường đã được xếp hạng. Trường từ nhóm 601-800 của năm trước xuống nhóm 1001-1200 trong bảng xếp hạng 2027.

Ba trường lần đầu xuất hiện trong danh sách năm nay gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Cần Thơ và Đại học Công nghiệp TP HCM.

Thứ hạng của các đại học Việt Nam thay đổi ra sao?

Theo bảng xếp hạng THE 2027, các đại học Việt Nam phân bổ ở nhiều nhóm thứ hạng khác nhau. Một số trường có sự cải thiện về vị trí, trong khi không ít trường giữ nguyên hoặc giảm nhóm.

Trong số các trường đã xuất hiện từ kỳ trước, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những đơn vị có thay đổi tích cực về nhóm xếp hạng, từ 1201-1500 lên 1201-1400. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng chuyển từ nhóm 1501+ lên 1601-1800, trong bối cảnh THE năm nay mở rộng cách phân nhóm.

Ở chiều ngược lại, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Mở TP HCM, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng đều có thứ hạng thấp hơn so với kỳ trước nếu đối chiếu theo các nhóm được công bố.

Việc so sánh cần được nhìn trong bối cảnh THE đã thay đổi cách phân chia nhóm thứ hạng từ năm 2027. Vì vậy, sự dịch chuyển giữa các nhóm không hoàn toàn đồng nghĩa với việc chất lượng của một trường tăng hoặc giảm tương ứng.

THE đánh giá đại học dựa trên những tiêu chí nào?

Bảng xếp hạng đại học thế giới của THE được xây dựng dựa trên 18 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí chính.

Trong đó, chất lượng nghiên cứu có trọng số 30%, tiếp đến là chất lượng giảng dạy với 29,5% và môi trường nghiên cứu chiếm 29%.

Hai nhóm tiêu chí còn lại gồm mức độ quốc tế hóa, chiếm 7,5%, và thu nhập cùng bằng sáng chế công nghiệp, chiếm 4%.

Các tiêu chí này được sử dụng để đánh giá nhiều khía cạnh của một cơ sở giáo dục đại học, từ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học đến khả năng hợp tác quốc tế và mức độ kết nối với doanh nghiệp.

Việc có thêm 3 trường Việt Nam góp mặt cho thấy phạm vi hiện diện của giáo dục đại học Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, thứ hạng giữa các trường có sự chênh lệch đáng kể và kết quả cũng cho thấy nhiều cơ sở vẫn cần cải thiện năng lực nghiên cứu, đào tạo, quốc tế hóa và chuyển giao tri thức.