Siết quản lý bữa ăn bán trú, minh bạch các khoản thu tại trường học

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III 2026 của UBND TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, năm học 2026-2027 có hai điểm mới đáng chú ý. Thứ nhất, thành phố đã phân cấp việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho các xã, phường, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và thành phố.

Thứ hai, thành phố xây dựng phần mềm quản lý an toàn thực phẩm do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Bà Trần Lưu Hoa cho biết, trong thời gian qua, khi có những phản ánh liên quan đến công tác tổ chức bữa ăn học đường, các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố, ngay lập tức đã kiểm tra, giám sát và yêu cầu báo cáo theo tinh thần nghiêm khắc, nghiêm túc, công khai, minh bạch; kiên quyết xử lý nếu có vi phạm.

Theo phân cấp, đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm thuộc trách nhiệm của địa phương. Công tác kiểm tra, xác minh được thực hiện theo hai hướng: Địa phương chủ động kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền; đồng thời, các đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo quyết định của UBND TP cũng có trách nhiệm kiểm tra.

Bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được phản ánh bữa ăn còn nghèn nàn với tóp mỡ.

Qua kiểm tra, các đoàn sẽ chỉ rõ những vi phạm, nếu có, hoặc những tồn tại cần khắc phục ngay, đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Đối với xã Quảng Bị (nơi có phản ánh bữa ăn bán trú món thịt là tóp mỡ), Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngay sau khi có phản ánh, thành phố đã thành lập hai đoàn kiểm tra đến làm việc. Các đoàn kiểm tra làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung làm rõ các nội dung được phản ánh.

Ngay sau khi có nội dung kiểm tra của các đoàn công tác thành phố, UBND xã Quảng Bị cũng đã có các báo cáo và triển khai biện pháp khắc phục, xử lý. Trong đó, xã đã dừng ngay đơn vị cung cấp thực phẩm được phản ánh; đồng thời gửi thực đơn lưu để phục vụ công tác kiểm tra. Sau khi có kết quả kiểm tra, UBND xã Quảng Bị sẽ có báo cáo và xem xét, đề xuất hướng xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí cùng các sở, ngành của thành phố để chúng ta có thể làm tốt một nhiệm vụ mà Hà Nội đặt lên hàng đầu, đó là bảo đảm việc tổ chức bữa ăn học đường cho các cháu học sinh”, bà Trần Lưu Hoa nhấn mạnh.

Liên quan đến phản ánh về công tác thu, chi tại một số cơ sở giáo dục, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, Sở đã ban hành nhiều văn bản ngay từ đầu năm học nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý công tác thu, chi tại các nhà trường.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quy định rõ trách nhiệm thuộc về người đứng đầu cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm về công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa trả lời tại họp báo. Ảnh: Đình Hiệp

“Không được thu bất kỳ một khoản nào ngoài quy định; không được thu hộ và đặc biệt không được dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản không đúng quy định”, bà Trần Lưu Hoa nêu rõ.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trên tinh thần đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mong muốn các cơ quan, tổ chức và các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành với nhà trường, kịp thời phát hiện và phản ánh những đơn vị còn có biểu hiện thu, chi không đúng quy định.

Đối với một số đơn vị được phản ánh về công tác thu, chi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi về các xã, phường để kiểm tra, xác minh theo phân cấp. Đồng thời, trong tháng 10-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập các tổ công tác để kiểm tra tại các đơn vị.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa, quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, việc chấn chỉnh công tác thu, chi tại các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định, đồng thời hạn chế những khoản thu không phù hợp gây bức xúc không đáng có trong phụ huynh và xã hội.