Hạnh phúc bắt đầu từ sự sẻ chia

Ngôi nhà mới khang trang rộng hơn 100 m² của gia đình anh Hà Văn Hải và chị Nguyễn Thị Tỷ ở thôn Xuân Phát, xã Khánh Yên hoàn thành đúng dịp đón Tết Nguyên đán năm 2026. Điều đặc biệt là ngôi nhà được xây dựng trong 3 tháng bằng sự chung sức của tất cả các thành viên trong gia đình.

Vợ chồng anh Hải, chị Tỷ có 4 người con, trong đó 3 con gái và 1 con trai. Trước đây, như nhiều gia đình tại địa phương, vợ chồng anh chị từng có suy nghĩ phải chăm lo cho con trai nhiều hơn. Nhưng qua những buổi được tuyên truyền, vận động về bình đẳng giới, anh chị hiểu rằng, dù trai hay gái đều cần được yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện học tập như nhau. Đến nay, các con đã trưởng thành, có gia đình riêng, nghề nghiệp và công việc ổn định.

Không chỉ bình đẳng trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái, sự sẻ chia còn trở thành nguyên tắc trong cuộc sống của vợ chồng anh Hải, chị Tỷ. Những việc lớn, nhỏ trong gia đình đều được bàn bạc; vợ chồng cùng làm ăn, cùng chăm sóc con cái và chia sẻ công việc nhà.

Anh Hà Văn Hải tâm sự: Để có cuộc sống như hôm nay, vợ chồng phải đồng cảm, chia sẻ, động viên nhau, nhất là trong những giai đoạn khó khăn.

Ở thôn Xuân Phát, chị Ma Thị Hái - Phó Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn là người tích cực tham gia tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của người dân.

Chị Hái cho biết: Trước đây, nhiều gia đình vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Những gia đình sinh con một bề thì ông bà, bố mẹ thường muốn “ép” gia đình con cháu phải sinh bằng được con trai. Nhưng từ khi các câu lạc bộ bình đẳng giới được thành lập, chị em được nghe tuyên truyền nhiều hơn, đặc biệt, việc tuyên truyền cũng tác động đến người đàn ông và các thế hệ trong gia đình nên tình hình đã được cải thiện.

Khánh Yên là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vì vậy, việc tuyên truyền về bình đẳng giới cần phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Xã có 2.230 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 14 chi hội.

Chị Vi Thị Phiên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khánh Yên cho biết, Hội Phụ nữ xã đã ra mắt mô hình “Gia đình hạnh phúc” và “Chi hội phụ nữ hạnh phúc” tại Chi hội Phụ nữ thôn Bô và Chi hội Phụ nữ thôn Liêm Phú. Thông qua các mô hình, nội dung bình đẳng giới được lồng ghép với những vấn đề thiết thực trong cuộc sống như xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; chia sẻ trách nhiệm giữa vợ và chồng; chăm sóc, giáo dục con; xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, phát triển kinh tế và nâng cao vai trò của phụ nữ.

Những chuyển biến trong nhận thức đã mang lại kết quả rõ nét, nhất là tại 2 thôn đặc biệt khó khăn Nà Nheo và Lâm Sinh. Các em gái được cha mẹ quan tâm hơn, được tạo điều kiện học hết THPT. Nhiều em tiếp tục được gia đình cho học chuyên nghiệp hoặc học nghề. Hội Phụ nữ xã cũng phối hợp với các nhà trường hỗ trợ 5 em gái sau khi học xong THPT tiếp tục đi học nghề.

Để có được những chuyển biến đó, công tác thúc đẩy bình đẳng giới ở Khánh Yên luôn có sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, nhà trường.

Theo ông Vũ Văn Đăng - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Khánh Yên, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; hướng dẫn phụ nữ tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, nâng cao năng lực và kỹ năng phát triển bản thân. Khánh Yên còn quan tâm định hướng nghề nghiệp, giới thiệu và kết nối phụ nữ với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn; hỗ trợ cây giống, con giống cho hội viên phụ nữ nghèo; tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, giúp chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, góp phần nâng cao quyền năng của phụ nữ.

Cùng với đó, Khánh Yên chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đây vừa là sân chơi, vừa là nơi chị em gặp gỡ, tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cộng đồng và nâng cao nhận thức, kỹ năng sống.

Đáng chú ý, nam giới cũng ngày càng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Tại các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nam giới tham gia chiếm khoảng một phần ba.

Công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cũng được xã Khánh Yên quan tâm. Địa phương đã chuẩn bị phòng tạm lánh dành cho những phụ nữ không may bị bạo lực gia đình, giúp họ có nơi an toàn để ổn định tâm lý và cuộc sống khi cần thiết. Điều đáng mừng là đến nay, chưa xảy ra vụ việc phải sử dụng đến phòng tạm lánh.

Đại hội Đảng bộ xã Khánh Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu xây dựng địa phương theo hướng “Xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc”. Trong đó, “hạnh phúc” không chỉ được đo bằng sự phát triển kinh tế hoặc những công trình mới, mà còn được tạo nên từ những gia đình biết yêu thương, tôn trọng và sẻ chia; nơi phụ nữ và nam giới đều được tạo điều kiện phát triển, trẻ em trai và trẻ em gái đều có cơ hội như nhau.