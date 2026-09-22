Có đáng lo ngại khi thị trường chứng khoán đỏ rực ngày đầu nâng hạng?

Thị trường ngập sắc đỏ

Ngày đầu tiên TTCK Việt Nam được nâng hạng thứ cấp, giao dịch diễn ra trong sắc đỏ bao trùm. Đáng chú ý, vào đầu phiên sáng, thị trường có dấu hiệu tăng nhưng chỉ được một khoảng thời gian ngắn, sau đó, giảm khá mạnh. Kết thúc phiên sáng, chỉ số VN-Index giảm 9,22 điểm, về mức 1.806,44 điểm. Tâm điểm chú ý là những cổ phiếu được bổ sung vào bộ chỉ số FTSE khi Việt Nam chuyển sang nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo danh sách do Dragon Capital (một công ty quản lý quỹ Việt Nam) tổng hợp, 27 mã được đưa vào FTSE Global All Cap; trong đó, 6 mã gồm VCB, VIC, VHM, BID, HPG và VPB đồng thời góp mặt trong FTSE All-World. Tuy nhiên, 6 cổ phiếu này không cùng tăng trong phiên sáng. Trong khi BID tăng 1,96%, VPB tăng 1,09% thì VCB giảm 1%, VIC giảm 1,33%, VHM giảm 1,55% và HPG giảm 1,62%.

Sang phiên buổi chiều, các cổ phiếu này tiếp tục có sự phân hóa khi BID chốt phiên với mức tăng 1,26%; VPB tăng mạnh 3,64%. Các cổ phiếu VN30 còn lại trong rổ chỉ số FTSE tiếp tục giảm khi chốt phiên ở mức VCB giảm 1,67%; VIC giảm 2,5%; VHM giảm 4,08% và HPG giảm 2,09%.

Kết phiên ngày 21/9, VN-Index giảm gần 16 điểm về mức 1.799 với hơn 380 cổ phiếu giảm điểm trong khi có 236 mã giữ được sắc xanh. Thanh khoản ghi nhận ở mức thấp, đạt hơn 17.300 tỷ đồng trên HoSE.

Giao dịch của nhóm VN30 cũng đã có một ngày giảm giá mạnh. Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank, phiên giao dịch đầu tuần của VN30 mở cửa trong sắc xanh, bật tăng mạnh 13 điểm nhờ lực cầu tập trung tại nhóm ngân hàng vốn hóa lớn như VPB, BID và ACB. Tuy nhiên, dòng tiền nhanh chóng phân hóa mạnh khi phần lớn các cổ phiếu còn lại trong rổ chỉ số đảo chiều giảm sâu, gây áp lực khiến thị trường quay đầu đi xuống. Thanh khoản phiên sáng tiếp tục duy trì ở mức trung bình, phản ánh rõ sự vắng bóng của dòng tiền bắt đáy.

Bước sang phiên chiều, thị trường giao dịch trầm lắng hơn trong bối cảnh áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng ở nhóm Vingroup và bán lẻ. Trong nửa cuối phiên chiều, chỉ số tiếp tục vận động giằng co quanh biên độ giảm 25 điểm dưới sức ép bán ra ngày càng lớn, khiến nhiều mã ghi nhận mức sụt giảm mạnh như SSB chạm giá sàn, cùng SSI, VIC và MCH giảm tiệm cận mức 3%. Bước sang phiên ATC, lực cầu từ khối ngoại xuất hiện ở nhiều mã giảm mạnh giúp các cổ phiếu này đảo chiều kết phiên về gần tham chiếu, đồng thời giúp VN30 thu hẹp mức giảm còn 10,91 điểm, đóng cửa tại mốc 1.953,26 điểm với 12 mã tăng, 16 mã giảm và ghi nhận tổng giá trị giao dịch đạt 11.600 tỷ đồng.

Giảm điểm ngày đầu nâng hạng không quá bất thường

Trong báo cáo phát hành ngày 21/9 của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), các chuyên gia của BSC cho rằng, trong tuần trước, thị trường tăng điểm đi cùng khối lượng giao dịch tăng có tác động từ việc các quỹ cơ cấu danh mục trước thềm chứng khoán Việt Nam được nâng hạng chính thức. Sau khi các quỹ cơ cấu xong là khoảng trống thông tin, cho đến mùa công bố kết quả kinh doanh quý III vào giữa tháng 10. Vì vậy xu hướng thị trường sẽ không rõ ràng. BSC dự đoán, thị trường nhiều khả năng sẽ có nhịp kiểm tra lại ở mức 1.795 - 1.800 điểm trước khi định hình hướng đi rõ ràng hơn trong ngắn hạn.

Dragon Capital cũng cho rằng, không có gì bảo đảm việc TTCK nâng hạng sẽ đi kèm với thị trường tăng ngay. Bởi thị trường thường phản ánh kỳ vọng từ rất sớm và đà tăng của chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 - 2026 đã bao hàm một phần câu chuyện nâng hạng. Kinh nghiệm các thị trường đi trước như Qatar, UAE, Kuwait, Saudi Arabia cho thấy diễn biến quanh ngày hiệu lực rất khác nhau khi có thị trường tăng tiếp, có thị trường điều chỉnh khi dòng tiền “mua theo tin đồn, bán khi tin ra” chốt lời.

Nhưng chuyên gia của Dragon Capital khẳng định: “Điều chắc chắn hơn nằm ở tầm nhìn dài khi nâng hạng cải thiện cấu trúc thị trường - thanh khoản, chuẩn mực, chất lượng dòng vốn và lộ trình giải ngân kéo dài đến tháng 9/2027. Đây là câu chuyện tính bằng quý và năm, không phải bằng phiên”.

Chuyên gia tài chính TS Trần Văn Bình thì nhận định, phản ứng TTCK Việt Nam ngày 21/9 đến từ nhiều yếu tố, trong đó có hai yếu tố mang tính toàn cầu. Thứ nhất, Fed tăng lãi suất, ảnh hưởng khá nhiều đến thị trường tài chính. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát toàn cầu nên không có lực đẩy cho TTCK. Chưa kể, khi chính thức nâng hạng, gia nhập thị trường thế giới thì các nhà đầu tư thường có động thái “thăm dò”, các nhà đầu tư bán đi, phòng thủ chờ cơ hội. Do đó, việc thị trường ngập sắc đỏ trong ngày đầu nâng hạng là câu chuyện hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì quá bất thường. Chuyên gia này dự đoán, có thể thị trường vẫn sẽ đỏ trong vài ngày tới nhưng cơ hội hồi sinh cũng sẽ đến ngay trong tuần này.