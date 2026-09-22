Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng: Nâng chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực y tế

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng và Trường Đại học Tzu Chi ký kết biên bản hợp tác đào tạo và tuyển sinh, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Điểm sáng trong công tác tuyển sinh

Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng hiện đào tạo đa dạng các hệ từ trung cấp, cao đẳng đến các khóa ngắn hạn với các ngành trọng điểm: Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học.

Năm học 2025 - 2026, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về mô hình quản lý, chính thức đổi tên thành Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng (trực thuộc UBND thành phố), nhà trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức.

Từ tiền đề đó, công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027 của trường có sự bứt phá và đã thực sự trở thành điểm sáng đáng chú ý. Chia sẻ về tín hiệu đáng mừng này, ông Bùi Long Ẩn, quyền Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong kỳ tuyển sinh năm 2026 (năm học 2026 - 2027), đến thời điểm hiện tại, nhà trường ghi nhận 2.245 thí sinh đăng ký theo học trên hệ thống trực tuyến, tăng vượt bậc so với nhiều năm trước.

“Đây là con số cho thấy sự tin tưởng ngày càng cao của người học, qua đó tạo động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến quy mô khoảng 3.000 sinh viên. Nét mới của năm học này không chỉ là mở rộng quy mô, mà quan trọng hơn là đào tạo gắn liền với thực tiễn, nhu cầu việc làm và hội nhập quốc tế”, ông Bùi Long Ẩn nói.

Lấy chất lượng đào tạo làm cốt lõi

Bà Lê Thị Kim Ngân, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Trường Cao đẳng Y tế thành phố thông tin, bộ máy nhà trường hiện đã kiện toàn gồm Ban giám hiệu, 3 phòng chức năng và 5 khoa. Tổng số viên chức, người lao động toàn trường là 94 người, gồm 76 viên chức, 18 hợp đồng lao động. Trong đó có 59 giảng viên với tỷ lệ trình độ sau đại học chiếm 69,5%, cùng 1 nghiên cứu sinh ngành Y tế công cộng.

Cũng theo bà Ngân, bên cạnh đội ngũ giàu tâm huyết, nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; trong đó đáng chú ý là cải tạo ký túc xá và làm mới cảnh quan cơ sở 1. Về chuyên môn, cùng với hệ chính quy, nhà trường còn triển khai hiệu quả các chương trình ngắn hạn đáp ứng nhu cầu thực tế như: sơ cứu cấp cứu tại nơi làm việc, y tế trường học, cập nhật kiến thức thực hành tốt...

Đặc biệt, công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh với 10 đề cương, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến được báo cáo trong năm học vừa qua. Trong đó có 5 đề cương đề tài và 3 sáng kiến được nghiệm thu, công nhận và đưa vào triển khai.

Xác định chất lượng là chìa khóa cho sự phát triển bền vững, quyền Hiệu trưởng nhà trường Bùi Long Ẩn nói, mục tiêu của nhà trường là đào tạo người học không chỉ có bằng mà phải có nghề, có năng lực và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu của các cơ sở y tế. Quy mô tuyển sinh có thể tăng nhưng chất lượng đào tạo nhất thiết phải được đặt lên hàng đầu.

Để hiện thực hóa định hướng chiến lược này, nhà trường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp thực hành.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Thu Bồn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo đó, tăng cường thời lượng thực hành, gắn kết chặt chẽ giữa giảng đường với thực tiễn lâm sàng tại các cơ sở y tế, giúp sinh viên rèn luyện tư duy xử lý tình huống thực tế, vững vàng tay nghề trước khi ra trường.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ và công tác chuyển đổi số. Khuyến khích giảng viên chủ động cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế và doanh nghiệp thực chất; đẩy mạnh ký kết và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và tuyển dụng nhân lực có chất lượng với các đối tác lớn, như Trường Đại học Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc), Trường Đại học Youngsan (Hàn Quốc), Tập đoàn Kameda và các đối tác Nhật Bản; phối hợp với Tập đoàn TTH Group, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương - Tiên Phước về hướng nghiệp, tuyển dụng.

Đồng thời làm việc với Tổ chức Phúc lợi quốc tế Nhật Bản (JICWELS) về chương trình EPA, đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên ngành điều dưỡng. Công tác đào tạo nhân lực y tế cho nước bạn Lào tiếp tục được đơn vị thắt chặt qua các hoạt động giao lưu, chúc Tết cổ truyền Bunpimay...

Với giải pháp đồng bộ này, Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo nhân lực y tế uy tín, đạt chuẩn hội nhập.