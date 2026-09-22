Lan tỏa tinh thần phục vụ từ mô hình “Dịch vụ công lưu động”

Thành viên Tổ dịch vụ công lưu động phường Quảng Phú hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính tại nhà văn hóa phố Thành Yên.

Những ngày cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Quý Lộc đã chia thành 2 tổ xuống các nhà văn hóa thôn để giải quyết TTHC cho người dân. Điểm giải quyết TTHC tuy đơn giản, trang thiết bị không nhiều, nhưng lại đáp ứng được nhu cầu rất thiết thực của người dân.

Tại nhà văn hóa thôn, các hoạt động được tổ chức linh hoạt theo từng nhóm đối tượng như hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh thực hiện thủ tục tuyển sinh, nhập học; hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế thực hiện các TTHC theo nhu cầu; hỗ trợ người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, DVC trực tuyến và các tiện ích số khác... Từ những việc làm tưởng như nhỏ nhặt, nhưng cách thức phục vụ lại đang từng bước được đổi mới theo hướng gần dân, thuận tiện cho dân.

Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Quý Lộc Trịnh Văn Dũng cho biết: “Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn xã Quý Lộc rộng hơn, dân cư đông hơn, có nơi cách trụ sở xã vài km. Với người cao tuổi, những gia đình không có phương tiện đi lại hay người chưa quen sử dụng DVC trực tuyến, việc đến trụ sở để giải quyết TTHC vẫn là một trở ngại. Từ thực tế đó, trung tâm đã phối hợp triển khai mô hình “DVC lưu động” để giúp người dân giải quyết những khó khăn ấy”.

Với không ít người dân, việc sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện TTHC vẫn còn khá xa lạ. Nếu chỉ đẩy mạnh tuyên truyền mà thiếu hướng dẫn trực tiếp, việc thay đổi thói quen từ giải quyết thủ tục trực tiếp sang trực tuyến vẫn khó thành hiện thực. Vì vậy, Tổ DVC lưu động phường Quảng Phú thường xuyên có mặt tại nhà văn hóa các tổ dân phố để hỗ trợ người dân. Mới đây, tại nhà văn hóa phố Thành Yên, người dân có mặt rất đông để được hỗ trợ tích hợp các giấy tờ vào VNeID, đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết TTHC, thanh toán trực tuyến... Những cuộc trao đổi cởi mở, những nụ cười hài lòng sau khi hoàn tất thủ tục đã tạo sự gần gũi, thân thiện giữa cán bộ, công chức với người dân.

Chị Nguyễn Thị Hoa, công dân phố Thành Yên cho biết: “Tôi làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục này phải nộp trực tuyến. Lần đầu thực hiện tôi khá lúng túng nên được các thành viên tổ DVC lưu động của phường hướng dẫn nộp tờ khai thành công. Tôi thấy việc làm này rất ý nghĩa, nhất là với những người chưa quen sử dụng DVC trực tuyến như tôi”.

Thay vì chờ người dân tìm đến cơ quan hành chính, cán bộ, công chức phường Quảng Phú đã chủ động đến với người dân để phục vụ tốt hơn. Hằng tuần, tổ DVC lưu động tổ chức luân phiên tại nhà văn hóa các phố, tạo điều kiện để người dân được hướng dẫn, hỗ trợ ngay tại nơi sinh sống, hạn chế việc đi lại nhiều lần và giảm thời gian chờ đợi so với khi đến Trung tâm PVHCC phường.

Để mọi người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại vùng miền núi được thụ hưởng các DVC thuận tiện, hiệu quả hơn, trung tuần tháng 7/2026, Trung tâm PVHCC tỉnh đã triển khai mô hình “DVC lưu động” trên địa bàn toàn tỉnh. Dù mới thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các địa phương, 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình. Đến ngày 14/9/2026, 143 địa phương đã tổ chức được 400 đợt hỗ trợ lưu động, các đơn vị còn lại đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

Qua 400 đợt triển khai, mô hình “DVC lưu động” đã trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ 30.229 lượt người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ nộp trực tuyến 6.013 hồ sơ. Trong đó, nhóm từ 35 đến 60 tuổi có 13.646 lượt người được hỗ trợ; trên 60 tuổi có 9.583 lượt người được hỗ trợ; dưới 35 tuổi có 6.962 lượt người và 38 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ. Đáng chú ý, người từ 35 tuổi trở lên chiếm 76,8% tổng số lượt được hỗ trợ. Đây là nhóm có nhu cầu thực hiện TTHC khá lớn nhưng khả năng tiếp cận, sử dụng các nền tảng số còn hạn chế, qua đó cho thấy mô hình đang góp phần giải quyết đúng những khó khăn từ thực tế. Không chỉ hỗ trợ người dân hoàn thành thủ tục thuận tiện hơn, việc đưa DVC về tận khu dân cư còn rút ngắn thời gian và giảm đáng kể chi phí đi lại. Với 30.229 lượt người dân, doanh nghiệp được hỗ trợ trực tiếp, mô hình ước tính đã tiết kiệm hơn 3 tỷ đồng chi phí đi lại.

Đưa việc giải quyết TTHC đến tận khu dân cư không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần phục vụ một cách thiết thực nhất. Mỗi hồ sơ được tiếp nhận, mỗi thủ tục được hoàn thành là thêm một minh chứng cho nền hành chính lấy người dân làm trung tâm phục vụ.