Nông thôn mới không có điểm dừng

Người dân thôn Lùng Vái, xã Mèo Vạc chung sức làm đường bê tông nông thôn.

Đến Mèo Vạc vào những ngày thứ Bảy hằng tuần, không khó bắt gặp hình ảnh cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân cùng nhau ra quân xây dựng nông thôn mới. Người phát quang bụi rậm, người quét dọn đường làng, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải; có nơi bà con cùng làm đường sản xuất, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, xóa nhà tạm. Những công việc không lớn, nhưng được duy trì đều đặn đã tạo nên sức lan tỏa từ thôn này sang thôn khác.

Như thứ Bảy vừa qua, tại thôn Lùng Vái, gần 100 hội viên phụ nữ và người dân trong thôn đã cùng tham gia quét dọn, phát cỏ, phát quang hai bên đường, hưởng ứng hoạt động “Làm cho thế giới sạch hơn”. Không chỉ góp phần làm đường làng sạch, thông thoáng, hoạt động còn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn môi trường sống.

Chị Sùng Thị Dính, thôn Lùng Vái cho biết: “Trước đây, việc vệ sinh đường làng chủ yếu được thực hiện khi có đợt phát động, nhưng hiện nay bà con đã dần hình thành thói quen cùng nhau dọn dẹp thường xuyên. Khi mọi người cùng tham gia thì công việc nhẹ nhàng hơn, tình làng nghĩa xóm cũng gắn bó hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này để thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Không chỉ riêng ở thôn Lùng Vái, phong trào xây dựng nông thôn mới ở các thôn trên địa bàn xã Mèo Vạc đang được triển khai mạnh mẽ theo hướng gần dân, sát thực tế và gắn với nhu cầu của từng thôn. Trong đó, “Ngày thứ Bảy xây dựng nông thôn mới” trở thành một trong những cách làm được duy trì thường xuyên, huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng tham gia.

Từ đầu năm đến nay, MTTQ xã đã phối hợp tuyên truyền, vận động tổ chức hơn 40 đợt “Ngày thứ Bảy chung tay xây dựng nông thôn mới” với gần 2.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia. Qua các đợt ra quân, hơn 500 kg rác thải nhựa đã được thu gom, xử lý; tuyến đường sản xuất dài 300 m, rộng 2 m tại thôn Tìa Chí Dùa được triển khai; 3 hộ dân ở thôn Tò Đú được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh hợp vệ sinh; 200 cây mai anh đào được trồng dọc tuyến đường tỉnh 176.

Đồng chí Già Mí Chứ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mèo Vạc chia sẻ: Hàng tuần, Ủy ban MTTQ xã chỉ đạo ra thông báo đến các lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới với những phần việc thiết thực như mở rộng, vệ sinh đường liên thôn, thu gom rác thải, trồng cây xanh và hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hoạt động đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới ở địa bàn Mèo Vạc những năm qua cho thấy, khi người dân được vận động, được tham gia và trực tiếp hưởng lợi, phong trào có thêm nền tảng để duy trì bền vững. Trong cách làm đó, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được đặt lên hàng đầu. Khi cán bộ cùng xuống cơ sở, trực tiếp tham gia lao động với người dân, khoảng cách giữa chủ trương và hành động được rút ngắn. Người dân thấy rõ phần việc của mình, từ đó chủ động góp công, góp sức, cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể xây dựng thôn bản.

Đồng chí Mua Thị Đào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mèo Vạc cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động “Ngày thứ Bảy xây dựng nông thôn mới”, coi đây là một trong những cách làm hiệu quả để cán bộ, đảng viên gần dân hơn, cùng làm và cùng tháo gỡ những khó khăn với người dân. Để phong trào bền vững, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhưng yếu tố quyết định vẫn là sự đồng thuận và tham gia tự giác của Nhân dân. Khi người dân hiểu, tin tưởng và thấy rõ lợi ích, phong trào sẽ không còn là nhiệm vụ của riêng chính quyền mà trở thành công việc chung của cộng đồng.