Hà Tĩnh: Xóa 'ma trận' bẫy chim, Quảng Trị cứu hộ tê tê Java

Chính quyền xã Đan Hải cùng cơ quan chức năng thảo dỡ lùm cây và thả chim về tự nhiên. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Trong những tháng cuối năm, thời tiết thay đổi cũng là lúc các loài chim tự nhiên hành trình di cư. Tranh thủ thời điểm chim trời trên các cánh đồng và vùng ven biển, tình trạng giăng bẫy tận diệt vẫn lén lút diễn ra. Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân, quyết liệt tháo dỡ các "trận địa" bẫy bắt, xử lý vi phạm nhằm trả lại môi trường sống an toàn cho đàn chim di cư.

Những người săn bắt chim vùng ven biển biết được quy luật di cư của các loài chim tự nhiên như cò, cói, vạc đã dựng lên những "ma trận" bẫy chim đầy tinh vi. Trên các cánh đồng lớn, đầm nước ven biển hay những lùm cây rậm rạp, bẫy giả được hình thành dày đặc. Người săn bắt sử dụng loa phát ra tiếng chim kêu, cắm hàng trăm chim mồi giả trên mặt ruộng để dụ chim sà xuống. Xung quanh những hình mồi này là hàng nghìn que nhựa dán keo dính (nhạ), chăng lưới bủa vây kín kẽ. Chim trời sà xuống sẽ ngay lập tức sa lưới hoặc dính chặt vào que nhựa, không còn đường thoát.

Lực lượng kiểm lâm phá dỡ các dụng cụ bẫy bắt chim trời. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tại xã Đan Hải là địa phương có số người bẩy bắt chim trời, chim di cư nhiều, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chức năng ra quân tuyên truyền, tháo dỡ các lùm cây, chòi săn bắt chim được dựng bằng tre, nứa, bạt nhựa; chặt bỏ các giàn gài bẫy, thu gom hàng nghìn que nhựa dính và nhiều loại lưới dùng để bẫy, bắt chim. Toàn bộ dụng cụ, phương tiện bẫy bắt trái phép sau khi thu gom được tập kết, tiêu hủy tại hiện trường theo quy định.

Ông Phạm Xuân Lương Phó Chủ tịch xã Đan Hải cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm xử lý các điểm săn bắt chim trời trong mùa chim di cư, xã đã thành lập 2 đoàn công tác liên ngành với sự tham gia của hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Biên phòng, An ninh cơ sở và cán bộ các tổ chức đoàn thể tiến hành tuyên truyền trong nhân dân, các điểm kinh doanh và kiên quyết tháo dỡ các điểm săn bắt chim trời.

Lực lượng chức năng tháo dỡ điểm bẫy bắt chim trời. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Để bảo chim di cư, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với Công an và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã liên tục mở các đợt cao điểm truy quét.

Tại xã Cổ Đạm lực lượng chức năng đã tổ chức đợt ra quân quy mô lớn. Kết quả đã tháo dỡ và tiêu hủy hơn 5.000 que nhựa, 550 con cò xốp, phá bỏ 10 chòi núp bẫy chim, thu giữ nhiều lưới, cọc, loa phát tín hiệu, đồng thời giải cứu hơn 20 con chim mồi sống trả về môi trường tự nhiên.

Nhiều địa phương khác như xã Kỳ Hoa, phường Trần Phú, phường Thành Sen, các tổ công tác cũng đã thu giữ, tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ, hàng trăm cò xốp, 600m lưới bẫy và triệt xóa hàng chục lùm lán săn bắt trái phép.

Ông Trương Quốc Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngay từ cuối tháng 8/2026, đơn vị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ động vật hoang dã trong nhân dân.

Bên cạnh công tác xử lý các làm cây “ma trận” bẫy bắt chim, ngành kiểm lâm đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh tại các chợ ký cam kết không quảng cáo, mua bán, giết mổ, chế biến hay tàng trữ trái phép các loài chim tự nhiên.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 82 lượt kiểm tra, phát hiện và tịch thu tiêu hủy hơn 20.100 công cụ, dụng cụ bẫy bắt chim các loại; giải cứu 110 con chim sống về tự nhiên và lập hồ sơ xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm. Sự vào cuộc quyết liệt từ tuyên truyền, ký cam kết đến triệt phá bẫy bắt và xử lý các điểm tiêu thụ đang góp phần quan trọng giúp Hà Tĩnh ngăn chặn nạn tận diệt chim trời, bảo vệ đa dạng sinh học trong mùa di cư.

Cá thể tê tê Java thuộc nhóm IB có trọng lượng 3,8kg bị thương đang được chăm sóc, điều trị và phục hồi trước khi xem xét tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định. Ảnh: TTXVN phát

Còn tại Quảng Trị, ngày 16/9, UBND xã Khe Sanh đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa tổ chức bàn giao một cá thể tê tê Java cho Trung tâm Cứ hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để kịp thời cứu hộ, chăm sóc, điều trị.

Trước đó, cá thể tê tê Java thuộc nhóm IB có trọng lượng 3,8kg được ông Lê Viết Hào, trú tại Tổ dân phố Nam Hào, phường Đông Hà tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng nhận thấy cá thể tê tê trên bị thương ở cả 4 chân, cơ thể trong tình trạng kiệt sức, khả năng vận động hạn chế. Trước tình trạng trên, cá thể tê tê đã được chăm sóc, điều trị và phục hồi trước khi xem xét tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ các loài động vật nguy cấp. Được biết, cá thể tê tê Java trên thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

UBND xã Khe Sanh khuyến cáo người dân khi phát hiện, bắt gặp hoặc đang lưu giữ động vật hoang dã cần chủ động thông báo, tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định…