Bắt nhóm đối tượng trộm sắt thép công trình APEC ở Phú Quốc

6 đối tượng gồm: Nguyễn Phong Mùi (SN 1979, trú thôn Thống Nhất, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị); Lê Văn Thiên (SN 1992, trú thôn Hòa Bình 1, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi); Dương Hoài Nghi (SN 1992, trú ấp Kinh Hãng C, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau); Võ Văn Quới (SN 1992, trú ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ); Phạm Văn Thành (SN 1993, trú thôn Hòa An, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Đức Tuân (SN 1988, trú tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 18/9, Công an đặc khu Phú Quốc tiếp nhận tin báo về vụ nghi vấn trộm hàng tấn vật tư là sắt thép trong công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 (thuộc khu vực Bãi Đất đỏ, khu phố 7 An Thới, đặc khu Phú Quốc).

Tổ công tác thuộc Công an đặc khu Phú Quốc tiến hành xác minh, điều tra, bước đầu xác định được 6 đối tượng là thủ phạm gây ra vụ trộm.

Thiên là giám sát công trình đã bàn bạc với Nghi và Quới thống nhất trộm sắt thép nguyên liệu của công trình đem bán lấy tiền tiêu xài. Thiên cung cấp nguồn sắt thép, Nghi và Quới tìm xe vận chuyển, nơi tiêu thụ và thống nhất chia tiền sau khi bán được (chia tỷ lệ 6/4). Sau đó, Thiên tập kết nhiều loại sắt thép tại khu vực thuận lợi cho việc cẩu lên xe và bàn bạc với Thành cùng thực hiện việc lấy trộm. Thành có nhiệm vụ điều hành việc cẩu sắt thép, Thiên bố trí phương tiện, nơi tiêu thụ và xử lý camera giám sát.

Nghi tìm được xe tải do Mùi làm chủ để vận chuyển với thỏa thuận đưa sắt thép trộm được ra ngoài bán thì sẽ cho tiền hoa hồng cho Mùi, Mùi đồng ý.

Tang vật vụ trộm.

Khoảng 2h15 ngày 18/9, Thành, Quới, Mùi, Tuân cùng một số người liên quan tổ chức cẩu sắt thép lên xe tải; Tuân trực tiếp điều khiển cẩu, Quới bố trí người hỗ trợ và Mùi điều khiển xe. Sau khi đưa sắt thép được đưa lên xe, các đối tượng tổ chức đưa xe ra khỏi công trình thì bị bảo vệ công trình phát hiện báo cơ quan Công an.

Sau khi biết sự việc bị bại lộ, Thiên yêu cầu những người liên quan xóa tin nhắn, cuộc gọi, số liên lạc liên quan đến việc trộm sắt thép và bỏ trốn nhằm tránh bị phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, Công an đặc khu Phú Quốc kịp thời bắt quả tang và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng.

Hiện, Công an đặc khu Phú Quốc đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.