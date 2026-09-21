An Giang: Khởi tố 2 bị can về hành vi lừa đảo 'chạy xin đầu tư dự án'

Bị can Thái Huy Phong (bên trái) và bị can Trần Nhật Trường. (Ảnh: NGỌC KHUÊ)

Qua điều tra xác định, cả hai bị can Phong (Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, ở Thành phố Hồ Chí Minh) và Trường (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhật Trường Kiên Giang, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực tế không hoạt động theo các ngành, nghề đã đăng ký, chủ yếu thực hiện việc “chạy xin đầu tư dự án” và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại địa bàn huyện Giang Thành (nay xã Giang Thành), huyện Kiên Lương (nay xã Kiên Lương) và huyện Hòn Đất (nay là xã Hòn Đất), tỉnh An Giang.

Trường bàn bạc với Phong về khả năng xin chủ trương thực hiện các dự án để ký hợp đồng dịch vụ, thu tiền. Phong cho Trường biết bản thân có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Phong yêu cầu Trường trước khi ký hợp đồng phải gửi sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, Phong thông báo cho Trường biết các thửa đất có thể xin được chủ trương. Tin tưởng Phong, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 bị hại để thực hiện việc “xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn”.

Tuy nhiên, trên thực tế, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký. Bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 13 tỷ đồng, sau đó cùng nhau chia tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân. Với hành vi trên, Phong và Trường bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.