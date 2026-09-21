Khánh Hòa: Tìm thấy thi thể thiếu nữ 13 tuổi sau hai ngày bị đuối nước ở sông Dinh

Ngày 21/9, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em N.Đ.A.T (SN 2013, trú phường Bảo An) tại khu vực cửa biển Đông Hải, phường Đông Hải (Khánh Hòa).

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể em T trong đêm.

Trước đó, khoảng 16h55 ngày 19/9, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa) nhận được tin báo từ Công an phường Bảo An về việc T bị đuối nước khi tắm tại khu vực sông Dinh, đoạn chảy qua địa bàn phường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 điều động xe tải, ca nô cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với lực lượng của Lữ đoàn Đặc công nước 5, Đội cứu hộ tình nguyện Nam Khánh Hòa, lực lượng quân sự phường Bảo An và người dân địa phương mở rộng phạm vi rà soát dọc tuyến sông, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Sáng 21/9, người dân thông báo phát hiện một thi thể tại khu vực cửa biển Đông Hải. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 phối hợp với gia đình tiếp cận, xác minh và xác định thi thể được phát hiện là em N.Đ.A.T.

Sau đó, lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về khu vực xảy ra vụ việc để thực hiện các thủ tục bàn giao và lo hậu sự.