Rơi mất điện thoại, cô gái và bạn trai lên kịch bản báo 'bị cướp giật'

Theo trình báo của P.N.B.T., khoảng 20 giờ 10 ngày 23-8, chị được bạn trai N. điều khiển xe máy chở đến trước địa chỉ 348 Đoàn Nguyễn Tuấn (xã Hưng Long) thì bị 2 người đi xe máy từ phía sau vượt lên giật điện thoại iPhone 12 Pro Max, rồi bỏ chạy về hướng xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

P.N.B.T. tại cơ quan Công an. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp nhận tin báo ngày 24-8, Công an xã Hưng Long đã huy động lực lượng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương xác minh, truy xét. Sau vài giờ làm việc với những người liên quan, Công an xác định không có vụ cướp giật như trình báo.

Đáng chú ý, trước khi đến cơ quan Công an, T. và N. đã thống nhất cách thức trình bày, nội dung vụ việc, lựa chọn địa điểm không có camera giám sát và sắp xếp các tình tiết cụ thể nhằm tạo dựng vụ cướp giật.

N. tại cơ quan Công an. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua xác minh, thực tế trong lúc đi chơi, T. làm rơi mất điện thoại. Lo sợ bị gia đình la mắng, cả hai bàn nhau nói dối rằng điện thoại bị cướp giật rồi đến Công an xã Hưng Long trình báo.

Công an xã Hưng Long đã củng cố hồ sơ, xử lý T. và N. về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện vụ việc liên quan an ninh, trật tự cần kịp thời trình báo, cung cấp thông tin trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã báo. Mọi hành vi bịa đặt, báo tin giả nhằm trốn tránh trách nhiệm, trục lợi hoặc cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước đều bị xử lý theo quy định.