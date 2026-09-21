Xác minh nhóm đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh hội đồng nam sinh lớp 8 tại cổng trường ở Vĩnh Long

Ngày 21/9, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực phối hợp cùng Công an phường Long Đức và Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Phú tiến hành làm việc với các phụ huynh, học sinh có liên quan để xử lý vụ bạo lực học đường vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng vào ngày 19/9/2026, cơ quan công an phát hiện hai tài khoản Facebook "DV Đi Chợ Thuê" và "Tuyền nè" đăng tải các nội dung về một vụ học sinh đánh nhau gần khu vực cầu Sóc Ruộng (phường Long Đức).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 19/9/2026 ngay trước cổng Trường THCS Trần Phú (khóm Sa Bình, phường Long Đức).

Cổng Trường THCS Trần Phú, nơi nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng sau mâu thuẫn cá nhân.

Xuất phát từ những mâu thuẫn trong quá trình giao tiếp và học tập, nhóm 4 người gồm: P.H.T., V.N.N., T.T.T. (đều sinh năm 2012, học sinh khối 9 Trường THCS Trần Phú) cùng T.B.K. (chưa rõ nhân thân, đã nghỉ học) đã lao vào dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh hội đồng em H.H.T. (sinh năm 2013, học sinh lớp 8/4 cùng trường). Sau khi đánh hội đồng khiến em H.H.T. bị thương tích, hiện đang được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Xác minh được các bài đăng trên mạng xã hội, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ chủ thể của hai tài khoản Facebook nói trên. Cụ thể, tài khoản thứ nhất thuộc về bà H.C.T. (SN 1984, ngụ phường Long Đức), người đã quay lại và đăng tải sự việc do quá bức xúc khi chứng kiến. Tài khoản thứ hai do chị H.T.N.T. (SN 1996, quê Tây Ninh) - mẹ ruột của nạn nhân H.H.T. đăng tải với mong muốn kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ để cơ quan chức năng sớm vào cuộc.

Khi được cơ quan công an mời làm việc, tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật về việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, cả hai cá nhân đã nhận thức được vấn đề, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích theo đúng quy định của pháp luật.