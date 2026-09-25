Hà Nội triển khai Đề án 'Sổ đỏ trao tay'

Đề án nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện 2 quy trình nghiệp vụ thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, giảm các bước trung gian, thao tác thủ công, tăng cường xử lý song song, liên thông điện tử và phân luồng hồ sơ theo mức độ phức tạp.

Theo đề án, bộ dữ liệu tối thiểu phục vụ từng quy trình sẽ được xác định, khai thác tối đa hồ sơ và dữ liệu đã có; tăng cường chuyển dữ liệu giữa các cơ quan thay cho việc yêu cầu người dân tự cung cấp. Kết quả giải quyết được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Đề án tập trung vào 2 nhóm thủ tục: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót; chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng.

Đối tượng thực hiện và thụ hưởng gồm cá nhân, hộ gia đình và các chủ thể sử dụng đất thuộc 2 nhóm trường hợp trên; cơ quan đăng ký đất đai; cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; UBND các xã, phường; các cơ quan tham gia giải quyết thủ tục hành chính và đơn vị quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu liên quan.

Đối với thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước sai sót, thành phố tập trung các trường hợp sai sót thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất.

Quy trình gồm đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của cơ quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường thành phố và cơ quan đăng ký đất đai thành phố (cấp tỉnh); đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của UBND cấp xã.

Một điểm đáng chú ý là thủ tục đính chính Giấy chứng nhận được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phí, lệ phí bằng 0 đồng.

Theo số liệu thống kê từ ngày 1-7-2025 đến ngày 30-8-2026, tổng số hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận là 44.020 hồ sơ. Việc chuyển sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình ước tính mỗi hồ sơ giảm ít nhất 2 lượt đi lại, tương ứng giảm khoảng 88.040 lượt đi lại.

Với giả định bình quân tiết kiệm 2 giờ/hồ sơ, tổng thời gian tiết kiệm ước khoảng 88.040 giờ, tương đương 11.005 ngày công. Tính theo chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước đạt khoảng 4,84 tỷ đồng trong 14 tháng, tương đương 345,7 triệu đồng/tháng và 110.000 đồng/hồ sơ. Mức tiết kiệm này mới tính riêng chi phí thời gian, chưa bao gồm chi phí đi lại, in ấn, sao chụp hồ sơ và các chi phí xã hội khác.

Đối với thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng, trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai.

Căn cứ kết quả rà soát, cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký biến động, xác nhận thay đổi, chỉnh lý Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận mới đối với phần diện tích còn lại theo từng trường hợp pháp luật quy định.

Quy trình mới nhằm khắc phục tình trạng tách rời giữa quá trình giải phóng mặt bằng với thủ tục đăng ký biến động, chỉnh lý, cấp Giấy chứng nhận; giảm việc người dân phải tự thu thập, kê khai và cung cấp lại thông tin, tài liệu đã hình thành trong quá trình giải phóng mặt bằng, qua đó giảm khâu chuyển tiếp và rút ngắn đường đi của hồ sơ. Thời gian giải quyết dự kiến giảm khoảng 4 giờ/hồ sơ, tương ứng giá trị tiết kiệm khoảng 220.000 đồng/hồ sơ, tính theo chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ.

Đề án được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn thí điểm thực hiện từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến ngày 31-12-2026. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực tế, chuyển và khai thác dữ liệu, đồng thời theo dõi các điểm nghẽn phát sinh.

Sau thời gian thí điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đánh giá toàn diện về tính phù hợp pháp lý, hiệu quả thực tế, khả năng kết nối dữ liệu để tham mưu triển khai đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai khác.