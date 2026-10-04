Hà Nội còn 118 tổ chức ngoài EVN tham gia bán điện, đang rà soát hơn 12.500 trường hợp cấp điện

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc EVN Hà Nội trả lời báo chí

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết tại, ngoài EVN Hà Nội, hiện trên địa thành phố còn 118 tổ chức khác đang tham gia bán điện.

Các tổ chức này hoạt động trên cơ sở giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trước đây, việc cấp phép được thực hiện bởi Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương và Sở Công Thương Hà Nội theo thẩm quyền.

Chẳng hạn tại xã Minh Châu, có đặc thù về vị trí địa lý, kết nối giao thông cũng như hệ thống cấp điện. Hiện nguồn điện tại khu vực này có liên quan đến hệ thống điện từ tỉnh Phú Thọ và điện được bán tới người dân thông qua một tổ chức bán điện.

Theo ông Dũng, đối với hệ thống lưới điện do các tổ chức này quản lý, EVN Hà Nội đã báo cáo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội. EVN Hà Nội khẳng định sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ lưới điện mà các tổ chức bán điện hiện tại chuyển giao và sẽ tổ chức đầu tư, bán điện tới tất cả khách hàng.

Thực tế trong các năm 2025 và 2026, Tổng công ty đã tiếp nhận lưới điện tại một số địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị triển khai bán điện trực tiếp, ký hợp đồng mua bán điện với khách hàng, đồng thời đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống điện.

Việc tiếp nhận lưới điện, theo EVN Hà Nội, không chỉ là thay đổi đơn vị trực tiếp bán điện mà còn gắn với quá trình đầu tư, cải tạo hạ tầng. Đây là vấn đề đáng quan tâm tại những khu vực có hệ thống đường dây, trạm biến áp, thiết bị đo đếm đã được đầu tư và vận hành trong thời gian dài.

Một nội dung khác được dư luận quan tâm là tình trạng cấp điện cho các nhà xưởng, công trình trên đất nông nghiệp, trong đó có những trường hợp chưa bảo đảm đầy đủ các yêu cầu liên quan đến phòng cháy, chữa cháy.

Thông tin về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, nguyên nhân phần lớn do lịch sử để lại, đặc biệt ở giai đoạn cách đây khoảng 20 năm khi nhà nước có chủ trương đơn giản hóa thủ tục tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận điện năng.

Hiện qua rà soát, có 12.536 trường hợp cần tiếp tục kiểm tra, làm rõ, trong đó có những trường hợp liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp và điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Kết quả phân loại ban đầu cho thấy, trong tổng số này có 7.474 khách hàng đang mua điện trực tiếp của EVN Hà Nội. Bên cạnh đó, có 3.334 khách hàng do các tổ chức bán điện khác cung cấp điện.

Đáng chú ý, 200 trường hợp qua kiểm tra không bảo đảm điều kiện đã bị từ chối tiếp tục bán điện. Ngoài ra, 224 trường hợp đang tự đầu tư nguồn điện, gồm máy phát điện, điện mặt trời và các nguồn khác để tự sản xuất, tự tiêu thụ. Còn 1.279 trường hợp chưa xác định được đầy đủ do thông tin chưa chính xác hoặc chưa thống nhất, cần tiếp tục kiểm tra, đối chiếu.

Phó Tổng Giám đốc EVN Hà Nội cho biết, hiện ngành điện lực thành phố đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để rà soát từng trường hợp. Phấn đấu trong tháng 10-2026 phải làm rõ hết tất cả các khách hàng này và đưa ra tất cả giải pháp để khắc phục triệt để.