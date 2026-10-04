Quân dân phá đá mở đường vào 'khu dân cư 3 không' tại Lạng Sơn

Phá thế độc đạo Lân Nóng

Phó Chủ tịch UBND xã Cai Kinh Nông Thị Huyền Trang cho biết, khu dân cư Lân Nóng chỉ cách thôn Loi và UBND xã Cai Kinh khoảng 3km theo đường chim bay nhưng lại không có đường kết nối. Muốn đến Lân Nóng, cán bộ thôn, xã phải đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ men theo đường mòn, vòng qua các ngọn núi đá hoặc đi vòng qua xã Chi Lăng và Vạn Linh với khoảng cách 50km. Tuy vậy, trước đây tuyến đường từ xã Vạn Linh đến Lân Nóng cũng chỉ là đường mòn, chỉ phục vụ xe đạp và xe máy lưu thông khó khăn, ô tô chưa thể tiếp cận.

Lực lượng quân đội và người dân phối hợp mở đường vào Lân Nóng.

Từ giữa năm 2024, các hộ dân ở Lân Nóng đã bàn bạc, góp công, góp của, phá đá, thuê máy móc mở đường vào bản. Gần 500 triệu đồng được bà con chắt chiu đóng góp. Con đường khi ấy vẫn gập ghềnh, trơn trượt mỗi khi mưa xuống nhưng là minh chứng cho ý chí tự lực, khát vọng vươn lên của người dân.

Trước khó khăn trên, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 44 HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã cam kết mở rộng, nâng cấp tuyến đường vào khu dân cư Lân Nóng. Đồng thời, sớm đưa điện, sóng viễn thông đến giúp Lân Nóng phát triển.

Sau đó, các hạng mục được triển khai đồng loạt. Người dân sẵn sàng hiến đất, góp công, hỗ trợ chặt cây, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu.

Nhờ đó, tuyến đường từ xã Vạn Linh đã kết nối, giúp ô tô lưu thông thuận lợi đến Lân Nóng.

Đặc biệt, để giải quyết bài toán giao thông, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xây dựng tuyến đường vào khu dân cư Lân Nóng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sư đoàn 3, Lữ đoàn 575, cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đào, đắp, san gạt hơn 8.300m3 đất đá; khoan, nổ mìn hạ 4 đèo với tổng chiều dài gần 1.000m, xử lý hơn 6.600m3 đất đá.

Sau hơn 5 tháng quân dân phối hợp thi công, tuyến đường bê tông dài khoảng 2,7km, mặt đường rộng 3m được hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 12 tỷ đồng, cùng với đó là sự đóng góp ngày công của Nhân dân và hỗ trợ vật liệu của các doanh nghiệp, đơn vị.

Không chỉ làm đường, chính quyền địa phương còn hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời, sóng viễn thông và tặng ngựa bạch giúp người dân phát triển du lịch và nâng cao đời sống.

Ngày 12/8 vừa qua, tỉnh Lạng Sơn tổ chức khánh thành tuyến đường vào khu dân cư Lân Nóng. Với 13 hộ dân nơi đây, đó không đơn thuần là ngày khánh thành một công trình giao thông mà là ngày một giấc mơ của nhiều thế hệ trở thành hiện thực. Tuyến đường mới mở sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong giao thương, tiếp cận giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng du lịch của Lân Nóng. Những nếp nhà sàn, cảnh quan tự nhiên và không gian sống bình yên của đồng bào Nùng là nền tảng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng.

Cơ hội thoát nghèo

Lãnh đạo UBND xã Cai Kinh cũng cho biết, khu Lân Nóng có 13 hộ đều là dân tộc Tày, Nùng thì có đến 11 hộ nghèo và 2 hộ còn lại là cận nghèo. Trước đây cuộc sống người dân chủ yếu tự cung tự cấp. Cùng với việc đưa tuyến đường vào sử dụng, niềm vui của người dân Lân Nóng như được nhân đôi khi từ tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng hỗ trợ 2 tỷ đồng, giúp 13 hộ dân lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái để ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Viettel Lạng Sơn cũng hoàn thành việc kéo cáp internet, lắp đặt trạm phát sóng di động, phủ sóng 4G toàn khu vực. Sau khoảng 2 tháng, các hạng mục cấp điện và phủ sóng viễn thông cơ bản hoàn thành, sớm hơn so với mốc thời gian cam kết.

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, đến nay cuộc sống người dân Lân Nóng đã có nhiều đổi với, với triển vọng vươn lên thoát nghèo làm giàu.

Đặc biệt, UBND xã Cai Kinh đã sử dụng nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo tại địa phương hỗ trợ 10 con giống ngựa bạch cho 10 hộ nghèo tại khu dân cư Lân Nóng nhằm hỗ trợ các hộ dân đa dạng hóa sinh kế, phát triển chăn nuôi, tạo việc làm và từng bước nâng cao thu nhập. Sau khi tiếp nhận con giống, các hộ tham gia được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, phổ biến các chủ trương, chính sách về giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn. Cán bộ chuyên môn thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ trong quá trình thực hiện mô hình.

Để bảo đảm hiệu quả, các hộ dân đã chủ động chuẩn bị chuồng trại, máy móc, bố trí nguồn kinh phí đối ứng để mua thức ăn, thuốc thú y và chăm sóc đàn vật nuôi. Đến nay, đàn ngựa bạch cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt, các hộ từng bước nắm vững kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng. Đây cũng là mô hình giúp người dân phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, hướng tới xây dựng sản phẩm chăn nuôi đặc trưng, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn nguồn gen quý và phát triển du lịch sinh thái.

"Hiện UBND xã Cai Kinh đang nghiên cứu đầu tư một số tuyến đường cảnh quan, khu vệ sinh công cộng, công viên cây xanh trong khu Lân Nóng để giúp người dân phát triển du lịch sinh thái. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế giúp thu hút du khách đến Lân Nóng trải nghiệm, nghỉ dưỡng; tạo điều kiện giúp người dân có thêm việc làm, thu nhập", Phó chủ tịch UBND xã Cai Kinh Nông Thị Huyền Trang nói.