Hà Nội gỡ vướng mặt bằng tại khu đất công ích từng cho thuê thầu

Sau nhiều năm tuyên truyền, vận động và hoàn thiện thủ tục, chính quyền địa phương đang triển khai các bước theo quy định để tháo gỡ vướng mắc kéo dài, tạo mặt bằng phục vụ triển khai dự án nhà ở xã hội.

Tại khu vực Đồng Góc, phường Phúc Lợi, một phần diện tích thuộc ô đất C14/NO1 hiện vẫn được quây bằng hàng rào tôn, bên trong có một số công trình, cây cối và tài sản. Đây là phần mặt bằng còn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 và các tuyến đường phụ cận.

*Vận động không thành

Theo hồ sơ, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất C14 gồm C14/NO1, C14/NO2, C14/NO3, C14/CX1, C14/CX2, C14/NT1, C14/NT2 và các tuyến đường phụ cận đã được UBND quận Long Biên trước đây phê duyệt từ năm 2016.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Hồ Việt Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phúc Lợi cho biết, việc chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng tại một phần ô đất C14/NO1 đang ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện, bàn giao đồng bộ mặt bằng. Đây là một trong các ô đất thuộc khu vực được triển khai đồng bộ hạ tầng để phục vụ dự án nhà ở xã hội. Việc xử lý phần diện tích còn vướng vì vậy có ý nghĩa đối với tiến độ chung của dự án.

Hồ sơ của cơ quan chức năng cho thấy khu đất liên quan có nguồn gốc là đất nông nghiệp công ích, trước đây thuộc quản lý của UBND phường Phúc Đồng. Từ năm 2005, địa phương triển khai phương án cải tạo khu Đồng Góc nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hoa cây cảnh kết hợp du lịch sinh thái. Sau quá trình đấu thầu, ông La Văn Tới là người trúng thầu thực hiện phương án.

Việc sử dụng đất sau đó được thực hiện thông qua hợp đồng thuê thầu. Đến năm 2018, phương án được chấm dứt để thu hồi mặt bằng phục vụ dự án. Thông báo của UBND phường Phúc Đồng khi đó yêu cầu ông La Văn Tới thực hiện thanh lý hợp đồng và bàn giao mặt bằng.

Ngày 20/2/2020, UBND quận Long Biên (cũ) ban hành Quyết định số 727/QĐ-UBND thu hồi 50.403,5 m² đất công ích do UBND phường Phúc Đồng quản lý để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất thuộc khu quy hoạch C14 và các tuyến đường phụ cận. Trong phạm vi thu hồi có phần diện tích ông La Văn Tới từng sử dụng theo hợp đồng thuê thầu.

Cơ quan chức năng cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định đối với ông La Văn Tới trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc bàn giao phần mặt bằng liên quan chưa hoàn tất.

Theo ông Hồ Việt Phúc, đây là một trong những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện mặt bằng chung của khu vực. Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cùng với việc thu hồi đất, trong năm 2026, UBND phường Phúc Lợi đã lập hồ sơ xử lý các công trình phát sinh tại khu vực Đồng Góc. Theo Quyết định số 1476/QĐ-KPHQ ngày 13/5/2026, cơ quan chức năng xác định có hành vi chiếm đất công, dựng trái phép các công trình tại khu vực này. Đáng chú ý, hồ sơ hành chính ghi rõ không xác định được cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hành vi vi phạm.

Các hạng mục được thống kê gồm một nhà bê tông một tầng, mái bằng bê tông cốt thép, diện tích khoảng 13,6 m²; 11 cột bê tông và sàn bê tông siêu nhẹ khoảng 180 m², phía trên có kết cấu khung thép, mái tôn; một nhà một tầng đang cải tạo diện tích khoảng 85 m² cùng một số hạng mục khác.

Biện pháp khắc phục được xác định là phá dỡ các công trình xây dựng trái phép và khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Sau đó, ngày 25/5/2026, UBND phường Phúc Lợi ban hành Quyết định số 1560/QĐ-CCBKPHQ về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Các thủ tục công khai cũng được thực hiện. Biên bản ngày 25/5/2026 thể hiện quyết định cưỡng chế được niêm yết tại trụ sở UBND phường, tại địa điểm vi phạm thuộc xứ đồng Đồng Góc và thông báo trên hệ thống phát thanh địa phương.

Như vậy, việc giải quyết mặt bằng tại khu vực này gồm hai nội dung có căn cứ và trình tự xử lý riêng, đó là thu hồi phần đất đã có quyết định thu hồi và xử lý các công trình vi phạm phát sinh trên đất.

Ngày 4/5/2026, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND về cưỡng chế thu hồi đất đối với phần diện tích liên quan. Hồ sơ cưỡng chế xác định phạm vi liên quan là 6.270 m² đất nông nghiệp công ích do UBND phường quản lý, nằm trong diện tích đã có quyết định thu hồi từ năm 2020. Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan, trong đó có lập dự toán kinh phí, tổ chức di chuyển và bảo quản tài sản khi thực hiện cưỡng chế.

Sau khi ông La Văn Tới qua đời, UBND phường Phúc Lợi tiếp tục rà soát và điều chỉnh đối tượng thực hiện quyết định cưỡng chế. Theo hồ sơ, đối tượng được điều chỉnh từ ông La Văn Tới thành bà Đào Tuyết Hạnh và các thừa kế của ông La Văn Tới; các nội dung khác của quyết định cưỡng chế được giữ nguyên.

*Gỡ vướng mặt bằng

Theo chính quyền địa phương, trước khi triển khai các bước tiếp theo, tổ công tác đã nhiều lần tuyên truyền, vận động những người có liên quan phối hợp giải quyết vụ việc, bàn giao mặt bằng.

Thông tin thêm về sự việc này, bà Trịnh Thị Thúy, Tổ trưởng tổ dân phố số 19 cho biết bà đã từng trực tiếp tham gia cùng tổ công tác trong quá trình vận động. Qua nắm bắt địa bàn, bà Thúy cho biết tình hình khu dân cư cơ bản ổn định, người dân mong muốn vướng mắc tại khu đất sớm được giải quyết.

"Hàng rào tôn tồn tại tại khu vực nút giao cũng ảnh hưởng nhất định đến việc đi lại của người dân. Tại khu vực hàng rào tôn ở ngã tư, việc đi lại của người dân cũng bị ảnh hưởng”, bà Thúy bày tỏ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phúc Lợi, các cơ quan, đơn vị liên quan đang tiếp tục hoàn thiện những điều kiện cần thiết để giải quyết phần mặt bằng còn tồn tại; địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định, với mục tiêu tháo gỡ phần mặt bằng còn vướng, tạo điều kiện triển khai đồng bộ dự án. Dự kiến ngày 5/10, chính quyền địa phương sẽ cưỡng chế khu vực này.

Trong trường hợp phải thực hiện biện pháp cưỡng chế, quá trình tổ chức cũng phải bảo đảm an ninh, an toàn và quản lý tài sản trên đất theo quy định. Hồ sơ đã xác định trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng trong việc thực hiện các công việc liên quan đến di chuyển, bảo quản tài sản khi tổ chức cưỡng chế; các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp theo chức năng.

Từ một khu đất công ích từng được cho thuê thầu, sau khi hợp đồng chấm dứt và Nhà nước ban hành quyết định thu hồi, việc chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng đã trở thành một vướng mắc kéo dài. Việc tháo gỡ điểm nghẽn này không chỉ nhằm hoàn thành mặt bằng phục vụ dự án nhà ở xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục, công khai căn cứ xử lý, bảo đảm an ninh, an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của những người có liên quan.