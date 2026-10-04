Địa ốc 24H: Hơn 5.000 dự án đang 'mắc kẹt'; Giá bán nhà ở xã hội tại Thủ Đức chạm 31 triệu đồng/m2
Hơn 5.000 dự án với tổng vốn 3,5 triệu tỷ đồng đang 'mắc kẹt'; Giá bán dự kiến nhà ở xã hội HUD Thủ Đức 30,7 triệu đồng/m2; Dòng tiền đổ vào bất động sản không giảm; Hàng trăm lô đất nền, căn hộ được gỡ vướng để cấp sổ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 4/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-hon-5000-du-an-dang-mac-ket-gia-ban-nha-o-xa-hoi-tai-thu-duc-cham-31-trieu-dongm2-post1882034.tpo