Tại khu vực Bảo Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương vừa kiểm tra các dự án Khách sạn Sài Gòn - Bảo Ninh, Khách sạn 5 sao Pullman, Khu đô thị Bảo Ninh 3 cùng một số công trình giao thông, kè ven biển. Đây là những dự án nằm trong không gian phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ quan trọng của tỉnh Quảng Trị.

Sau khi nghe chủ đầu tư, địa phương và các sở, ngành báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ từng phần việc; các cơ quan chủ động phối hợp, kịp thời xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, tránh để thủ tục và sự phối hợp kéo dài làm chậm dự án.

Việc kiểm tra tại Bảo Ninh diễn ra trong bối cảnh nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh triển khai kéo dài, chưa phát huy đầy đủ hiệu quả sử dụng đất và nguồn vốn.

Dự án Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026. Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN

Theo rà soát, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 1.717 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 615.000 tỷ đồng; trong đó 807 dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động, 618 dự án đang triển khai và 292 dự án đã chấm dứt hoạt động; Ngoài ra, tại tỉnh Quảng Trị còn có 151 dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật đất đai hoặc có dấu hiệu vi phạm đang được tập trung rà soát, xử lý.

Tỉnh Quảng Trị xác định tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, theo phương châm “rõ dự án, rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả xử lý”. Tỉnh tập trung đẩy mạnh xử lý, quyết tâm không để nguồn lực “đóng băng” trong các dự án chậm tiến độ…

Trong số các dự án chậm tiến độ có những dự án đã được giao, cho thuê đất nhưng mới triển khai một phần, thậm chí chưa xây dựng. Khi đất đai, vốn đầu tư và hạ tầng đã được bố trí nhưng dự án kéo dài, nguồn lực chưa thực sự được chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án tiếp tục tồn tại mà phải phân loại, xử lý theo khả năng thực hiện. Với dự án còn khả năng, tỉnh Quảng Trị tập trung tháo gỡ đúng điểm nghẽn, buộc nhà đầu tư thực hiện cam kết; với dự án không còn khả năng, xử lý theo quy định, tránh để nguồn lực tiếp tục bị giữ lại trong những dự án kéo dài.

Cùng với việc kiểm tra tại Bảo Ninh, lãnh đạo tỉnh cũng kiểm tra khu Nhà văn hóa tỉnh cũ và yêu cầu nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp, tạo không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho người dân. Điều này cho thấy yêu cầu phát huy hiệu quả nguồn lực đang được đặt ra cả với các dự án đầu tư và tài sản công chưa được khai thác hiệu quả.

Trong bối cảnh Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng cao, đưa những dự án đã có đất, có vốn, có hạ tầng nhưng chậm triển khai vào khai thác sẽ tạo thêm năng lực sản xuất, dịch vụ, việc làm, góp phần tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Xử lý dự án chậm tiến độ vì thế không chỉ là giải quyết một thủ tục đầu tư, mà là đánh thức những nguồn lực đang bị “đóng băng” trong nền kinh tế của tỉnh.