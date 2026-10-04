Giá căn hộ Linh Đàm sau cơn sốt; loạt nhà ở xã hội bị hủy thông tin tính thuế

Giá căn hộ Linh Đàm sau cơn sốt: Nơi chưa đến 40 triệu, chỗ vượt 100 triệu đồng/m2

Năm 2011, Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của ông Nguyễn Thanh Thản bắt đầu triển khai các dự án tại Linh Đàm. Doanh nghiệp này gây chú ý trên thị trường khi giảm 7 triệu đồng/m2 cho khách hàng đăng ký mua căn hộ VP3 Linh Đàm, đưa giá bán xuống còn 25 triệu đồng/m2. Giá gốc mà chủ đầu tư đưa ra cho dự án này là 31-32 triệu đồng/m2.

Năm 2015, ông Thản tiếp tục tung ra hàng nghìn căn hộ tại dự án HH Linh Đàm với giá 13,5-15,5 triệu đồng/m2.

Theo môi giới, các "chung cư của ông Thản", đặc biệt là HH Linh Đàm, hiện có giao dịch khá trầm lắng. Những vướng mắc về pháp lý khiến người mua thận trọng hơn, dù giá bán vẫn thấp hơn nhiều dự án khác trong khu vực.

Ai được vay vốn hỗ trợ mua nhà thương mại dưới 70m2, giá dưới 15 triệu đồng/m2?

Bộ Xây dựng vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 86/2026/VBHN-TT-BXD, hợp nhất các thông tư hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2013.

Quy định này làm rõ các nhóm đối tượng và điều kiện để được vay vốn trong nhiều trường hợp, từ mua nhà ở xã hội đến mua nhà ở thương mại giá thấp, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở.

Đáng chú ý, nhóm vay vốn để thuê hoặc mua nhà ở thương mại có diện tích dưới 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, cũng như nhóm mua nhà thương mại có tổng giá trị hợp đồng không quá 1,05 tỷ đồng. Người vay và hộ gia đình phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Nhà thương mại dưới 70m2, giá dưới 15 triệu đồng/m2 hoặc tổng giá trị hợp đồng không quá 1,05 tỷ đồng thuộc nhóm được xem xét vay vốn hỗ trợ. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Ngoài điều kiện về nhà ở, người vay vốn để thuê hoặc mua nhà thương mại thuộc nhóm này phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở.

Nếu tạm trú, người vay phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên, có thể không liên tục, tại tỉnh, thành phố nơi có dự án và phải có giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm.

Chậm hoàn thiện hồ sơ, TPHCM hủy thông tin tính thuế loạt căn hộ nhà ở xã hội

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM vừa có văn bản gửi Thuế cơ sở 8 TPHCM, đề nghị hủy thông tin tính thuế đối với các căn hộ thuộc khu chung cư CC1-Khu 2, Khu tái định cư Bến Lức, Khu đô thị mới Nam Thành phố (tên thương mại HQC Plaza), phường Bình Đông.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, cơ quan này nhận được đơn của các hộ dân mua căn hộ tại dự án HQC Plaza, đề nghị sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án.

Theo phản ánh của các hộ dân, khi liên hệ Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân), họ được thông tin rằng Thuế cơ sở 8 TPHCM từ chối nhận các phiếu chuyển thông tin địa chính do phiếu được chuyển đến dưới tên Chi cục Thuế huyện Bình Chánh, thay vì Thuế cơ sở 8 TPHCM.

Tuy nhiên, việc từ chối này không có văn bản.

Cận cảnh 'siêu cao ốc' 38 tầng hoang phế nhiều năm bên bờ vịnh Nha Trang

Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (thường gọi là dự án Laluna), do Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền làm chủ đầu tư, nằm trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Bắc Nha Trang. Hai tòa tháp cao 38 tầng của "siêu cao ốc" sở hữu tầm nhìn đắc địa trực diện ra vịnh Nha Trang, đứng trơ trọi.

Dự án cao 38 tầng nằm bên bờ vịnh Nha Trang đã hoang phế nhiều năm. Ảnh: Xuân Ngọc

Dự án đã hoàn thiện phần lớn kết cấu thô và một số hạng mục cơ điện, nhưng dừng thi công từ cuối năm 2021. Hai siêu cao ốc này trong tình trạng thi công dở dang, hoang phế nhiều năm qua.

Dự án nghìn tỷ bị "đắp chiếu" kéo dài không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn lãng phí đất đai.

Bên cạnh đó, dự án này còn lùm xùm giữa chủ đầu tư và khách hàng. Từ năm 2018-2019, công ty đã ký nhiều hợp đồng mua bán căn hộ để huy động vốn. Theo phản ánh, nhiều khách hàng đã thanh toán 95-97% giá trị căn hộ, trong khi thời hạn bàn giao theo hợp đồng đã quá hơn 3 năm.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vi phạm tại các dự án của Nam Long Group

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại 5 dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group) làm nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại liên quan đến nghĩa vụ tài chính đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội và kinh phí bảo trì tại 5 dự án nằm trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh của Nam Long Group.

Tại dự án Khu nhà ở Nguyễn Sơn (tên thương mại là Mizuki Park), TPHCM, Thanh tra Chính phủ xác định khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan chức năng TPHCM đã tính thiếu tiền sử dụng đất đối với 137,77m2 đất. Sau kết quả thanh tra, công ty con của Nam Long Group là Công ty CP Bất động sản Nguyễn Sơn đã nộp bổ sung gần 1,56 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước vào ngày 30/6/2026.