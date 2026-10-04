Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Nghi Sơn, bổ sung gần 59ha đất khoáng sản

Theo Quyết định, phạm vi điều chỉnh cục bộ gồm hai khu vực thuộc quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn. Một là khu vực mỏ đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Trường Lâm và phường Trúc Lâm. Hai là khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Trường Lâm.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh minh họa).

Mục tiêu của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch là cụ thể hóa các khu vực khai thác khoáng sản đã được xác định trong Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 30/5/2026.

Khoảng 58,75ha diện tích đất rừng sản xuất (thuộc nhóm đất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản) được điều chỉnh thành đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.

Trong đó, khoảng 20,66ha đất rừng sản xuất điều chỉnh thành đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản để thực hiện dự án mỏ đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Trường Lâm và phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

Khoảng 38,088ha đất rừng sản xuất điều chỉnh thành đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản để thực hiện dự án mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

Sau điều chỉnh cục bộ, diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trong khu kinh tế Nghi Sơn giảm xuống còn 33.983,3ha.

Ngoài nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác của quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn được giữ nguyên theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 7/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 2/10/2023, số 3220/QĐ-UBND ngày 30/7/2024, số 1623/QĐ-UBND ngày 28/5/2025, số 2468/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với các khu vực điều chỉnh sẽ được nghiên cứu trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm phù hợp với điều kiện địa hình, nhu cầu vận chuyển, an toàn giao thông và yêu cầu bảo vệ môi trường.