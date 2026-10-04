Gỡ nút thắt mặt bằng Dự án đường Vành đai I

Lãnh đạo phường Quan Triều kiểm tra, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng tại tổ 22.

Dự án đường Vành đai I đoạn Bờ Đậu, Phú Lương - Hóa Thượng, Đồng Hỷ và tuyến tránh đô thị Hóa Thượng có chiều dài 8,78km. Đoạn qua phường Quan Triều dài khoảng 3km, diện tích đất thu hồi 9,73ha, ảnh hưởng đến 156 hộ dân và 3 tổ chức. Đây là địa bàn có khối lượng GPMB lớn, liên quan trực tiếp đến nhà ở, đất ở và việc bố trí nơi ở mới của nhiều hộ dân.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án, phường Quan Triều xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương tập trung xử lý từng nhóm việc, ưu tiên các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thông tuyến, đồng thời giải quyết tái định cư để người dân có điều kiện bàn giao mặt bằng.

Tại đoạn ưu tiên 1, từ cầu Phú Đổng đến đường Thái Nguyên - Chợ Mới, có 113 hộ dân và 1 tổ chức bị ảnh hưởng. Trong số này, 13 hộ phải bố trí tái định cư. Đến nay, phường đã hoàn thành GPMB toàn tuyến, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và giao đất tái định cư cho đủ 13 hộ.

Kết quả này tạo điều kiện để dự án duy trì mặt bằng thi công liên tục. Bởi với các dự án giao thông, chỉ một số vị trí chưa được giải quyết cũng có thể làm gián đoạn cả tuyến, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công và tiến độ chung.

Khó khăn tập trung nhiều hơn ở đoạn ưu tiên 2, từ đường Thái Nguyên - Chợ Mới đến vị trí giáp đất xã Vô Tranh. Đoạn này có 43 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó 10 hộ phải bố trí tái định cư.

Đến nay, phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền cho 37 hộ cùng 3 tổ chức. Phương án bố trí tái định cư cho 10 hộ cũng đã được phê duyệt, đang hoàn tất thủ tục giao đất. Nhờ đó, mặt bằng đã được thông tuyến từ cầu Phú Sơn đến vị trí giáp đất xã Vô Tranh, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Trong số những vị trí từng được xác định là điểm khó về giải phóng mặt bằng, khu vực cổng Trại giam Phú Sơn 4 nếu không thực hiện tốt sẽ tác động đến tiến độ chung của dự án. Tại đây có 25 hộ dân và 1 tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó 10 hộ phải bố trí tái định cư. Địa phương đã phê duyệt phương án chi trả đền bù đối với 21 hộ nằm trên trục cần GPMB gấp; đồng thời bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ thuộc diện phải di chuyển.

Người dân tại tổ 22, phường Quan Triều (khu vực cổng Trại giam Phú Sơn 4) đang phá dỡ công trình nhà ở, bàn giao mặt bằng.

Khi phương án bồi thường, hỗ trợ và nơi ở mới từng bước được giải quyết, người dân đã chủ động phối hợp với địa phương. Anh Nguyễn Văn Dũng, một hộ dân ở khu vực cổng Trại giam Phú Sơn 4, cho biết: Chúng tôi đang thực hiện phá dỡ, bàn giao mặt bằng cho địa phương để triển khai dự án.

Từ một vị trí từng gây nhiều khó khăn, mặt bằng khu vực này đang dần được giải phóng. Việc người dân chủ động tháo dỡ nhà ở, công trình để bàn giao cho dự án.

Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng, nhưng để giải quyết dứt điểm GPMB, địa phương phải bảo đảm điều kiện tái định cư. Đây cũng là phần việc được phường Quan Triều tập trung thực hiện song song với bồi thường, hỗ trợ.

Khu tái định cư được triển khai tại Khu dân cư số 1 - Sơn Cẩm có diện tích trên 5,23ha. Đến nay, diện tích đã GPMB đạt hơn 90%. Công tác san lấp mặt bằng và đổ lề đường đạt trên 70% theo hồ sơ thiết kế.

Theo ông Lưu Anh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND phường Quan Triều, địa phương đã xác định rõ yêu cầu về quỹ đất tái định cư để người dân phải di chuyển có nơi ở mới. Chúng tôi cam kết chậm nhất trung tuần tháng 10 sẽ bàn giao đất cho người dân có thể xây nhà.

Khu dân cư Số I - Sơn Cẩm sẽ là nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đến nay, trong tổng số 156 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn phường Quang Triều, phần lớn khối lượng GPMB đã được giải quyết. Đoạn ưu tiên 1 đã hoàn thành; đoạn ưu tiên 2 đã thông tuyến từ cầu Phú Sơn đến giáp đất xã Vô Tranh. Phần còn lại là 6 hộ với khoảng 0,3ha đang tiếp tục thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Phường Quan Triều đặt mục tiêu hoàn thành phần GPMB còn lại trước ngày 15/10/2026. Cùng với việc giải quyết thủ tục, địa phương tiếp tục tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân và phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý từng trường hợp cụ thể.

Từ chỗ còn những điểm tắc nghẽn về mặt bằng, đến nay tuyến Vành đai I đoạn qua phường Quan Triều đã cơ bản thông tuyến. Việc hoàn tất GPMB các hộ còn lại, cùng với bảo đảm đất tái định cư cho người dân, sẽ tạo điều kiện để chủ đầu tư và nhà thầu triển khai đồng bộ các hạng mục. Đây cũng là cơ sở để công trình sớm phát huy hiệu quả đầu tư, mở thêm không gian kết nối và phát triển cho khu vực.