Yêu cầu Phú Quốc tập trung chấn chỉnh, xử lý dứt điểm hồ sơ quá hạn

Công an đặc khu Phú Quốc giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: Văn Sĩ/TTXVN

Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cần tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, kết quả thực hiện tiêu chí số 47 “Thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp đơn giản, thuận tiện, tiến bộ đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn”, đạt tối thiểu 90% để phục vụ xét, công nhận đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Theo báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III/2026, tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại đặc khu Phú Quốc rơi vào trạng thái báo động “đỏ”. Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trên địa bàn là 11.826 hồ sơ, tuy nhiên, số bị trễ hạn 3.958 hồ sơ (bao gồm 557 hồ sơ đã giải quyết quá hạn và 3.401 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết nhưng đã quá thời hạn quy định), chiếm 33,46%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn chỉ đạt 66,53%, trong khi tỷ lệ chung của UBND cấp xã toàn tỉnh đạt 98,25%.

Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở lĩnh vực quản lý đất đai và hộ tịch - hai lĩnh vực gắn liền trực tiếp với đời sống dân sinh và hoạt động đầu tư, phát triển kinh tế, chiếm gần 97% tổng số hồ sơ quá hạn, đây là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đặc khu Phú Quốc. Cụ thể, đất đai quá hạn 3.481/3.737 hồ sơ, chiếm 93,15%, gần như toàn bộ hồ sơ đất đai của người dân và doanh nghiệp khi nộp tại đặc khu Phú Quốc đều bị chậm trễ; hộ tịch quá hạn 357/2.709 hồ sơ, chiếm 13,18% và nhiều lĩnh vực khác.

Tình trạng trên phải phải được khẩn trương chấn chỉnh và xử lý dứt điểm, không để kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; kết quả đánh giá chất lượng phục vụ của địa phương và việc thực hiện tiêu chí số 47 phục vụ xét, công nhận đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ngay các nhóm giải pháp trọng tâm, xử lý dứt điểm 100% hồ sơ quá hạn.

Cụ thể, khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ đã quá hạn và đang giải quyết quá hạn; lập danh sách đến từng mã hồ sơ, thủ tục hành chính, lĩnh vực, ngày tiếp nhận, thời hạn giải quyết, số ngày quá hạn, cơ quan, đơn vị và cá nhân đang xử lý; từng hồ sơ phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp xử lý và thời hạn hoàn thành.

Đối với hồ sơ đã có kết quả thực tế nhưng chưa cập nhật trạng thái trên hệ thống phải hoàn thành cập nhật, đồng bộ ngay; đối với hồ sơ thực sự chậm giải quyết phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm xin lỗi, thông báo lại thời hạn và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Phú Quốc cần tập trung đặc biệt vào lĩnh vực đất đai, phân loại cụ thể từng nhóm vướng mắc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuế, vướng nghĩa vụ tài chính hay lỗi hệ thống dữ liệu và những nguyên nhân khác có liên quan để xử lý. Từng nhóm phải có đầu mối chịu trách nhiệm, số lượng hồ sơ và thời hạn xử lý cụ thể, không để tiếp tục phát sinh tình trạng hồ sơ quá hạn kéo dài mà không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm.

Thủ trưởng các đơn vị giải trình và khắc phục triệt để tỷ lệ quá hạn ở hộ tịch, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội…; theo dõi sát sao luồng hồ sơ hằng ngày từ ngày 30/9/2026, chủ động cảnh báo sớm nguy cơ trễ hạn; tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ lớn, xử lý nghiêm các trường hợp chây ì.

Đặc biệt, địa phương phải bảo đảm tiêu chí số 47, xác định đây là nhiệm vụ bắt buộc gắn liền với đánh giá năng lực người đứng đầu, quyết tâm không để “vỡ” kế hoạch xây dựng đơn vị kiểu mẫu. Thực hiện báo cáo tiến độ chi tiết định kỳ hằng tuần về UBND tỉnh để theo dõi, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền đề xuất xử lý. Số liệu báo cáo phải thống nhất với trạng thái hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại thời điểm chốt số liệu, không báo cáo hoàn thành khi hồ sơ chưa được cập nhật, kết thúc đầy đủ trên hệ thống.

Việc tỉnh An Giang siết chặt kỷ luật hành chính tại đặc khu Phú Quốc không chỉ là biện pháp kỹ thuật nhằm cải thiện các chỉ số thi đua mà quan trọng hơn là khôi phục niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào bộ máy công quyền. Đảo Ngọc phải chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy hành chính hình thức sang phục vụ thực chất, đưa các nghị quyết và chỉ đạo đi vào cuộc sống từng ngày, xứng tầm với vị thế của một đặc khu kinh tế - du lịch trọng điểm quốc gia.