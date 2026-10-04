Chuẩn bị các điều kiện khởi công Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Mường Mìn

Xã Mường Mìn tuyên truyền, vận động người dân bàn giao đất phục vụ triển khai Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Mường Mìn.

Theo quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Mường Mìn được đầu tư xây dựng tại khu đất mới, cách biệt các trường học cũ, gần trung tâm xã. Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án sẽ đầu tư xây mới các hạng mục công trình: nhà hiệu bộ, nhà lớp học khối tiểu học, THCS, thư viện, nhà lớp học bộ môn, nhà văn hóa đa năng, nhà công vụ giáo viên, các hạng mục công trình phục vụ nội trú, bán trú. Bên cạnh đó, dự án cũng đầu tư đồng bộ trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú của giáo viên và học sinh nhà trường. Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong 2 năm 2026-2027.

Xác định đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển giáo dục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, xã Mường Mìn đã tập trung cao tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án. Theo đó, sau khi dự án được phê duyệt, xã đã tiến hành các bước theo trình tự, thủ tục để thu hồi 34.452,2m2 với 12 hộ gia đình và 1 tổ chức bị ảnh hưởng. Diện tích này chủ yếu là đất sản xuất, chỉ có 3 hộ phải thu hồi quyền sử dụng đất ở.

Công tác kiểm kê tài sản trên đất và xác minh nguồn gốc đất được khẩn trương thực hiện. Xã Mường Mìn cũng đã thành lập các tổ công tác với sự tham gia của MTTQ, hội, đoàn thể chính trị - xã hội đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao đất cho Nhà nước xây dựng trường nội trú liên cấp. Đồng thời tập trung giải quyết thỏa đáng các đề xuất, kiến nghị của người dân liên quan.

Ông Ngân Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn cho biết: Đến nay, xã đã phê duyệt phương án bồi thường và đã tổ chức chi trả tiền bồi thường cho 12/12 hộ có diện tích đất, tài sản, cây cối bị ảnh hưởng. Người dân đang tiến hành di chuyển tài sản vật kiến trúc và thu hoạch cây cối, hoa màu trên đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đáng chú ý, nhờ được tuyên truyền, vận động, nên một số hộ gia đình thuộc diện phải thu hồi đất ở đã nhận tiền đền bù mà không đề nghị cấp đất tái định cư. UBND xã Mường Mìn cũng đã giải quyết các chế độ về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và chi phí thuê nhà ở trong thời gian xây lại nhà mới cho các hộ dân.

Cùng với tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xã Mường Mìn cũng đã tiến hành khảo sát vị trí, hỗ trợ nhà thầu xây dựng nhà tạm làm nơi ở cho cán bộ, kỹ sư, công nhân công trình. Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân hỗ trợ đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án.

Theo ông Lê Ngọc Chiến, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, kế hoạch, Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Mường Mìn sẽ phải hoàn thành trước ngày 15/6/2027. Thời gian thi công là không nhiều trong khi khối lượng công việc rất lớn. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng khởi công xây dựng công trình. Hiện tại, nhà thầu đã huy động, tập kết nhiều loại phương tiện máy móc, nhân lực, nguyên vật liệu và xây dựng lán trại tại chân công trình.