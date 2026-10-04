Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026), Hội Nông dân xã Tây Ninh Hòa vừa tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình “Ánh sáng an ninh” tại thôn Suối Sim.

Hội Nông dân xã Tây Ninh Hòa bàn giao công trình “Ánh sáng an ninh” tại thôn Suối Sim.

Công trình gồm hệ thống 18 cột thép và 18 cụm đèn LED năng lượng mặt trời được lắp đặt đồng bộ tại các trục giao thông nông thôn và nút giao quan trọng thuộc khu C3, thôn Suối Sim. Tổng kinh phí thực hiện công trình 50 triệu đồng, do Hội Nông dân xã trích từ nguồn quỹ hội, kết hợp với công tác vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân và sự đóng góp ngày công, kinh phí của hội viên nông dân trên địa bàn.

Công trình lắp đặt 18 trụ đèn chiếu sáng.

Hệ thống đèn đường chiếu sáng được đưa vào hoạt động không chỉ góp phần thay đổi diện mạo vùng quê, làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn, mà còn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại an toàn vào ban đêm.