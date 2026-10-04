Phía sau hơn 5.700 tỷ đồng nguồn thu của Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh

Kê khai thiếu thuế, trích thiếu nhiều quỹ

Thanh tra Chính phủ vừa công khai Thông báo Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động sự nghiệp, dịch vụ; công tác đầu tư, mua sắm tài sản và quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (IUH).

Theo kết luận, giai đoạn 2021-2025, tổng số thu của trường đạt hơn 5.700 tỷ đồng. Cùng với những kết quả đạt được trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, thanh tra cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế cần được chấn chỉnh, khắc phục.

Một trong những vấn đề đáng chú ý được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là việc hạch toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế của nhà trường chưa đầy đủ.

Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định trường hạch toán hai khoản thu dịch vụ, khai thác cơ sở vật chất gồm phí luyện thi và phí tham gia hoạt động tại Trung tâm Thể dục thể thao vào khoản mục phí, lệ phí với tổng số hơn 1,1 tỷ đồng để chi cho các hoạt động liên quan. Việc hạch toán này được xác định chưa đúng quy định.

Giai đoạn 2021-2025, tổng số thu của Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đạt hơn 5.700 tỷ đồng (

Đáng chú ý, trường kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu từ học phí, cho thuê ký túc xá và lãi tiền gửi ngân hàng. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung được xác định tạm tính hơn 112 tỷ đồng.

Ngoài ra, nguồn thu từ cho sinh viên thuê ký túc xá và tiền lãi gửi ngân hàng cũng được xác định kê khai thiếu thuế, lần lượt hơn 655 triệu đồng và hơn 12 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, đến thời điểm thanh tra, trường chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để làm cơ sở xác định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo, ảnh hưởng đến yêu cầu công khai, minh bạch trong quản lý các khoản thu.

Trong quản lý chi, trường còn để xảy ra tình trạng thanh toán giờ giảng vượt mức đối với viên chức, giảng viên. Tổng số giờ vượt quy định trong giai đoạn 2021-2025 là hơn 10.000 giờ, trong đó có trường hợp vượt tới 700 giờ. Thanh tra cho rằng tình trạng này kéo dài qua nhiều năm cho thấy việc phân bổ giờ giảng chưa thực sự cân đối, có nguy cơ dẫn đến quá tải đối với một số giảng viên.

Hoạt động khoa học và công nghệ cũng bộc lộ hạn chế khi có 112 đề tài nghiên cứu khoa học chưa hoàn thành đúng thời hạn và 18 đề tài bị hủy. Theo Thanh tra Chính phủ, bên cạnh các nguyên nhân khách quan, tình trạng này cho thấy công tác lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ và quản trị rủi ro trong thực hiện đề tài chưa chặt chẽ...

Tài sản, đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập

Trong quản lý tài sản công, Thanh tra Chính phủ xác định nhiều nội dung chưa được thực hiện đầy đủ. Đến thời điểm thanh tra, Bộ Công Thương chưa phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công của trường giai đoạn 2021-2025; phương án sắp xếp, xử lý đối với 6 cơ sở nhà, đất của trường cũng chưa được phê duyệt.

Việc theo dõi, tính khấu hao, hao mòn tài sản còn thiếu cơ sở pháp lý do Bộ Công Thương chưa ban hành quyết định giao tài sản cho trường quản lý. Hệ quả là trường thiếu cơ sở trong việc ghi nhận tăng doanh thu đối với nguồn ngân sách nhà nước cấp từ hao mòn, khấu hao tài sản, với tổng số tiền hơn 82 tỷ đồng.

Công tác kiểm kê cũng chưa bao quát đầy đủ các loại tài sản. Một số tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học, tài sản tài trợ, viện trợ chưa được theo dõi, cập nhật đầy đủ. Trong khi đó, sổ theo dõi tài sản chưa phản ánh đầy đủ nguồn hình thành tài sản.

Đáng chú ý, trường đã sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên để trả tiền thuê hai địa điểm tại Tp.Hồ Chí Minh (số 10 Nguyễn Văn Dung và số 14 Phạm Văn Chiêu) nhằm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, giáo dục với tổng số tiền hơn 62 tỷ đồng, trong khi khoản chi này phải thực hiện từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Công tác mua sắm tài sản cũng còn những thiếu sót. Giai đoạn 2021-2025, trường thực hiện 23 gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị với tổng kinh phí hơn 307 tỷ đồng.

Qua kiểm tra 4 gói thầu, Thanh tra Chính phủ phát hiện một số sai sót về trình tự, thủ tục, từ lập kế hoạch mua sắm, đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu đến hồ sơ nghiệm thu, thẩm định giá và quyết định phê duyệt dự án.

Trong công tác thanh lý tài sản, trường đã tự tổ chức thanh lý 10 tài sản có nguyên giá trên 500 triệu đồng, thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Công Thương. Việc này được xác định là chưa đúng thẩm quyền...

Thanh tra Chính phủ yêu cầu nhà Trường khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại; rà soát, nộp bổ sung hơn 112 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp; trích bổ sung các quỹ theo quy định, điều chỉnh các khoản chi sai nguồn và xử lý những tồn tại trong quản lý tài sản, đầu tư, xây dựng, mua sắm.

Đồng thời, trường phải tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Công Thương được yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến những tồn tại, hạn chế được nêu trong kết luận thanh tra.