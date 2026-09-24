Hà Nội thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức. Ảnh: IT

Chuyển 1.710 cán bộ quản lí sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy

Tại buổi làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo với ngành giáo dục Thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 chiều ngày 23/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, công tác chuẩn bị và triển khai đầu năm học được tổ chức chủ động, bám sát nhiệm vụ năm học và các hướng dẫn chuyên đề của Sở.

Hoạt động dạy học cơ bản ổn định sau sắp xếp. Các nhiệm vụ về tuyển sinh, huy động người học, tổ chức dạy học, đội ngũ nhà giáo, sách giáo khoa, cơ sở vật chất, chuyển đổi số, bán trú và thu - chi đầu năm học được triển khai đồng bộ.

Tính đến thời điểm hiện nay, sau sắp xếp thành phố đã giảm từ 2.356 cơ sở giáo dục còn 1.097 cơ sở giáo dục, tương ứng 53,4%. Sau sắp xếp, các cơ sở xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách cấp học, phân hiệu, điểm trường, tổ chức quản trị hợp nhất về tổ chức, tài chính, tài sản, dữ liệu nhưng duy trì yêu cầu chuyên môn riêng theo cấp học và địa điểm.

Về bố trí đội ngũ, ngành Giáo dục sau sắp xếp đã cập nhật, rà soát theo từng cấp học, môn học và địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn còn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức. Sau sắp xếp, thành phố đã chuyển 1.710 cán bộ quản lí sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Đối với cán bộ quản lí, sau triển khai sắp xếp giảm từ 5.484 người còn 3.202 người, tương ứng 41,6%. Ngoài bố trí công tác ở các vị trí khác, thành phố cũng đã giải quyết chính sách các trường hợp cán bộ quản lí nghỉ chế độ, theo nguyện vọng cá nhân đúng quy định.

Giảm đầu mối, giảm biên chế chưa phải là kết thúc nhiệm vụ sắp xếp

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhận định ngành Giáo dục Thủ đô có nhiều thuận lợi, nhưng cũng rất nhiều áp lực. Đó là những áp lực của số học sinh lớn, của tuyển sinh đầu cấp, áp lực thiếu trường, lớp mà chưa được đáp ứng, áp lực của thiếu giáo viên, tổ chức bữa ăn bán trú...

Thứ trưởng lưu ý ngành Giáo dục Thủ đô một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay. Liên quan đến bữa ăn bán trú, Thứ trưởng nhấn mạnh "tiền kiểm là chính, chứ không phải hậu kiểm".

Trước hết, các nhà cung cấp phải đủ năng lực, đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ nấu ăn và phải có sự phối hợp phù hợp với nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện. "Nếu chúng ta chỉ thực hiện hậu kiểm, khi bữa ăn đã được đưa vào cơ thể các cháu thì sẽ hết sức nguy hiểm, cần đề cao trách nhiệm của các cấp trong quá trình triển khai", Thứ trưởng lưu ý.

Về công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục, Thứ trưởng Thường trực cho rằng, các địa phương đã triển khai rất quyết liệt, nhanh chóng. Tuy nhiên, việc hoàn thành thủ tục sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối, giảm biên chế chưa phải là kết thúc một nhiệm vụ. Điều quan trọng hơn là phải có hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác quản lí và chất lượng dạy học làm thước đo. Vì vậy, cần phải tiếp tục theo dõi, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Thường trực yêu cầu ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, rà soát, thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo điều kiện cho đội ngũ quản lí tiếp tục công tác.

Đối với triển khai dạy, học trong các nhà trường, không để buông lỏng công tác quản lí và không để ảnh hưởng đến nền nếp dạy, học của giáo viên, học sinh và chất lượng giáo dục.

Trong bối cảnh mới, mô hình lớn hơn, Thứ trưởng yêu cầu ngành Giáo dục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và cơ sở hạ tầng vào quản trị trường học, phải có những giải pháp cụ thể để cải thiện kết quả thực hiện, trong đó có việc cập nhật học bạ số, văn bằng số và triển khai cơ sở dữ liệu.