Nhiều sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội bị cảnh báo học tập, buộc thôi học

Khuôn viên Trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: FBNT

Trường Đại học Dược Hà Nội vừa công bố kết quả xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên, học viên trong học kỳ II, năm học 2025-2026.

Theo thông báo, nhà trường buộc thôi học đối với 3 sinh viên nghỉ học không có lý do, số tín chỉ tích lũy bằng 0.

Trường Đại học Dược Hà Nội xóa tên 7 sinh viên và 2 học viên do hết thời gian nghỉ học tạm thời mà không quay trở lại học tập.

14 sinh viên khác cũng bị nhà trường xóa tên vĩnh viễn do hết thời gian học tập tối đa.

Ngoài ra, trường cảnh báo học tập với 21 sinh viên. Cụ thể, 8 sinh viên bị cảnh báo học tập lần 1 và 13 sinh viên bị cảnh báo học tập lần 2.

Theo quy định của Trường Đại học Dược Hà Nội, sinh viên bị cảnh báo học tập nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

Ngoài ra, nếu tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ, sinh viên cũng bị cảnh báo học tập.

Trước đó, Đại học Kinh tế Quốc dân hồi tháng 9 cũng thông báo xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với hơn 182 sinh viên đại học chính quy.