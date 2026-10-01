Kiểm tra việc sắp xếp, vận hành các cơ sở giáo dục tại phường Sa Pa và xã Púng Luông

* Phường Sa Pa còn 7 trường học sau sắp xếp

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc sắp xếp và tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Sa Pa.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai với phường Sa Pa về việc vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Trước khi sắp xếp, phường có 15 trường công lập trực thuộc UBND phường; sau sắp xếp còn 7 trường, giảm 8 đầu mối, tương đương 53,3%.

Số cán bộ quản lý giảm từ 34 người xuống còn 25 người. Những cán bộ không tiếp tục giữ chức vụ quản lý được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ. Toàn phường hiện có 391 giáo viên, còn thiếu 45 người, gồm 30 giáo viên mầm non, 5 giáo viên tiểu học và 10 giáo viên trung học cơ sở.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bàn giao, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo phường Sa Pa báo cáo công tác sắp xếp và tình hình vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Qua kiểm tra, các trường cơ bản ổn định tổ chức và duy trì hoạt động. Tuy nhiên, một số trường vẫn hoạt động tại nhiều cơ sở; điều kiện cơ sở vật chất giữa các phân hiệu, điểm trường chưa đồng bộ; quy mô quản lý tăng, địa bàn rộng và dân cư phân tán gây khó khăn cho việc bố trí đội ngũ, quản lý tài sản và tổ chức bán trú.

Phường Sa Pa đề nghị xem xét bổ sung biên chế hoặc cho phép thực hiện hợp đồng để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và hướng dẫn xử lý tài sản sau sắp xếp.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu địa phương và các nhà trường tiếp tục rà soát nhu cầu đội ngũ để có phương án bố trí, điều tiết phù hợp; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị.

* Xã Púng Luông giảm 4 trường học

Đoàn công tác số 3 do đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp tại xã Púng Luông.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai với xã Púng Luông về việc vận hành các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Đoàn tập trung kiểm tra công tác quy hoạch, quy trình và hồ sơ sắp xếp; việc bố trí vị trí việc làm, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác quản lý, điều hành; hoạt động chuyên môn; tổ chức bếp ăn bán trú và các điều kiện phục vụ dạy, học.

Sau sắp xếp, xã Púng Luông còn 5 trường học, giảm 4 trường so với trước, gồm 2 trường mầm non và 3 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của địa phương, việc sắp xếp được triển khai theo Quyết định số 2855 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030.

Sau sắp xếp, các trường từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Xã và các nhà trường quan tâm công tác tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhất là những cán bộ quản lý được điều động, bố trí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đoàn công tác kiểm tra bếp ăn bán trú tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Púng Luông.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những kết quả bước đầu của xã Púng Luông; đồng thời đề nghị địa phương và các trường tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất, tổ chức dạy học và công tác quản lý.

Các đoàn công tác sẽ tổng hợp những khó khăn, kiến nghị của hai địa phương để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định, hiệu quả.