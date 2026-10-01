Bộ GD-ĐT nói về việc triển khai Quỹ học bổng Quốc gia

Quỹ Học bổng Quốc gia được Chính phủ thành lập. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ GD-ĐT, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập.

Quỹ tổ chức 5 nhóm chương trình học bổng, gồm:

- Học bổng tài năng;

- Học bổng cho người học đi học tại nước ngoài;

- Học bổng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam;

- Học bổng tạo cơ hội phát triển.

Bộ trưởng GD-ĐT phê duyệt chương trình học bổng, quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chí xét chọn, mức hỗ trợ và phương thức giải ngân.

Cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức có liên quan được tham gia đề xuất nhu cầu, giới thiệu, đề cử người học.

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: USTH

Học bổng có thể hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí và các chi phí học tập, nghiên cứu, thực tập, trao đổi học thuật, đi lại, bảo hiểm, thị thực và các hoạt động chuyên môn khác, tùy từng chương trình.

Mức hỗ trợ được xác định theo từng chương trình, căn cứ vào đối tượng, điều kiện, thời gian học tập, nghiên cứu và khả năng cân đối nguồn lực.

Quy trình xét cấp học bổng

Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng gồm:

- Đơn đăng ký xét cấp học bổng theo mẫu do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định;

- Tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét cấp học bổng theo yêu cầu của chương trình hoặc đợt xét cấp học bổng.

Quỹ sẽ công bố công khai chương trình, đợt xét cấp, điều kiện, thành phần hồ sơ và thời hạn tiếp nhận; hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Quỹ sẽ rà soát, xác minh, thẩm định và xếp hạng hồ sơ theo tiêu chí của từng chương trình. Kết quả được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố theo quy định.

Sau khi kết quả được phê duyệt, Quỹ ký thỏa thuận hoặc hợp đồng hỗ trợ với người được cấp học bổng và thực hiện chi trả theo chương trình, quyết định phê duyệt hoặc thỏa thuận hỗ trợ.

Quỹ sẽ theo dõi việc duy trì điều kiện hưởng học bổng và thực hiện hậu kiểm định kỳ hoặc đột xuất. Nếu phát hiện sai lệch, gian lận hoặc vi phạm cam kết, việc hỗ trợ có thể bị tạm dừng hoặc hủy, đồng thời người nhận học bổng có thể phải hoàn trả kinh phí và chịu xử lý theo quy định.