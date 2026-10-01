Hà Nội: 100% cơ sở mầm non ngoài công lập được hậu kiểm định kỳ vào năm 2030

Giáo dục mầm non ngoài công lập đang giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới chăm sóc, giáo dục trẻ tại Hà Nội. Tại hội thảo “Nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức và hoạt động đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội” mới đây ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, toàn thành phố hiện có 340 trường mầm non ngoài công lập và 2.437 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, đang chăm sóc, giáo dục 142.712 trẻ, chiếm 31% tổng số trẻ ra lớp.

Giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm 31% số trẻ

Đáng chú ý, 66% trẻ là con công nhân tại các khu công nghiệp đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. So với tháng 12/2024, Hà Nội giảm 7 trường và 265 cơ sở giáo dục mầm non độc lập không bảo đảm điều kiện, song số trẻ tại các cơ sở độc lập vẫn tăng 8.734 trẻ.

Khối ngoài công lập hiện có 20.811 giáo viên, chiếm 43,3% tổng số giáo viên mầm non toàn thành phố. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đạt 74,9%, tăng 3,7% so với năm 2024.

Tuy nhiên, theo đánh giá được nêu tại hội thảo, chất lượng giữa các cơ sở chưa đồng đều; đội ngũ còn biến động; điều kiện cơ sở vật chất, phòng cháy, chữa cháy tại nhiều cơ sở độc lập còn hạn chế. Công tác giám sát nội bộ ở một số nơi còn hình thức, trong khi hậu kiểm ở cấp xã chưa thường xuyên và dữ liệu chưa liên thông.

Ảnh minh họa.

Hà Nội hướng tới 100% cơ sở được hậu kiểm định kỳ

Từ thực trạng trên, ngành Giáo dục Hà Nội đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là 100% cơ sở hoạt động có phép được hậu kiểm định kỳ, 100% giáo viên đạt chuẩn theo lộ trình và không để xảy ra vụ việc mất an toàn cho trẻ.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là hoàn thiện phân công trách nhiệm quản lý trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường quản lý dựa trên dữ liệu và xây dựng bản đồ số các cơ sở giáo dục mầm non được cấp phép.

Các xã, phường được định hướng rà soát, thống kê chính xác số lượng cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, công khai danh sách các đơn vị được cấp phép; xử lý nghiêm cơ sở hoạt động không phép, vượt quá quy mô trẻ hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn cho trẻ.

Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn được yêu cầu hoàn thành tiến độ cập nhật số liệu, chữ ký số trên cơ sở dữ liệu ngành; quản lý sức khỏe và tổ chức bữa ăn bán trú qua phần mềm HanoiCheck.

Về chuyên môn, Hà Nội yêu cầu chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 và nghiêm cấm dạy trước chương trình lớp 1 dưới mọi hình thức. Các cơ sở được định hướng tăng tối thiểu 2 hoạt động thể chất mỗi tuần, đổi mới giáo dục nghệ thuật và xây dựng môi trường cho trẻ làm quen tiếng Anh.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục Hà Nội xác định việc bồi dưỡng đạo đức nhà giáo và kỹ năng quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý là một trong những nhiệm vụ cần tập trung trong năm học 2026-2027.