Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng

Ông Vũ Đình Hưng (47 tuổi, quê Phú Thọ) có trình độ Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và cao cấp lý luận chính trị. Trước khi đứng đầu ngành giáo dục, ông từng là Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Tháng 4/2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang. Từ tháng 7/2025, ông tiếp tục giữ chức vụ này sau khi Tuyên Quang và Hà Giang sáp nhập.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Hưng là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, phụ trách phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Ngoài ông Hưng, cơ quan chức năng còn khởi tố 4 đối tượng là cán bộ giám sát của hai tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công giám sát tại điểm thi này.

Bên cạnh đó còn có các bị can đã bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi; Nguyễn Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Phó Trưởng điểm thi; Vũ Thị Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào, Phó Trưởng điểm thi.

Ngoài ra còn có 31 bị can là giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân công làm thư ký, giám thị, ủy viên phục vụ tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Các bị can đều cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.